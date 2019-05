Rząd Wielkiej Brytanii potwierdził udział w wyborach do PE

Brytyjski minister i de facto wicepremier David Lidington potwierdził, że Wielka Brytania weźmie udział w zaplanowanych na 23 maja wyborach do Parlamentu Europejskiego. Według sondaży faworytem do zwycięstwa w wyborach do PE jest nowo utworzona eurosceptyczna Partia Brexitu Nigela Farage'a.

Premier Theresa May liczyła na to, że jej rządowi uda się wypracować porozumienie z opozycyjną Partią Pracy i przegłosować umowę ws. opuszczenia Wspólnoty w terminie pozwalającym na to, aby Wielka Brytania nie musiała wybrać nowych europosłów.



Lidington przyznał jednak, że „niestety nie będzie możliwe zakończenie tego procesu przed prawnie wiążącą datą wyborów do Parlamentu Europejskiego” i potwierdził, że Brytyjczycy pójdą do urn 23 maja. Tego samego dnia głosować będą także Holendrzy.



– Będziemy wzmacniać nasze wysiłki (...), aby zapewnić, że opóźnienie będzie tak krótkie, jak to możliwe – tłumaczył szef Cabinet Office.



Jak zaznaczył, „chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której wybrani brytyjscy europosłowie nigdy nie obejmą swoich mandatów w Parlamencie Europejskim, domykając ten proces przed letnią przerwą parlamentarną”.



Właśnie mija termin rejestracji wyborców, prawo głosu mają także obywatele UE, w tym Polacy, mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii.

