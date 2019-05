Francja: Uzbrojony napastnik wziął zakładników w sklepie

Wszyscy zakładnicy w sklepie w miejscowości Blagnac koło Tuluzy we Francji to kobiety – poinformowała AFP, powołując się na źródła. Według agencji uzbrojony napastnik to 17-letni mężczyzna.

Rzeczniczka francuskiej policji poinformowała we wtorek po południu, że uzbrojony napastnik wziął czterech zakładników w sklepie w Blagnac. Stało się to ok. godz. 16.20. Według AFP wszyscy zakładnicy to kobiety - właścicielka sklepu i trzy pracowniczki.



Agencja pisze, że napastnik to młody, 17-letni mężczyzna, który od momentu wzięcia zakładników „dwa razy strzelił w powietrze” i odgrażał się, że w przypadku policyjnej interwencji odpowie ogniem w kierunku funkcjonariuszy. Pracownik znajdującego się obok sklepu biura podróży powiedział z kolei, że tuż po wzięciu przez napastnika zakładników słyszał cztery strzały.



Burmistrz Blagnac powiedział, że na razie nie są znane motywy działania porywacza, ale raczej nie jest brane pod uwagę podłoże terrorystyczne. – W tej chwili o tym nie mówimy – podkreślił i potwierdził, że na miejsce przybyły już policyjne jednostki antyterrorystyczne. Są też karetki pogotowia oraz dwa wozy strażackie.



Miejscowa policja, która otoczyła sklep kordonem, zaapelowała do mieszkańców o omijanie miejsca zdarzenia i zachowanie szczególnej ostrożności.

