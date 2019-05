Leszek Jażdżewski, czyli zapuszczanie sondy

Donald Tusk na tyle długo przebywa poza Polską, że dobrze musi wiedzieć, jak bardzo Platforma Obywatelska wciąż odstaje od tego, co na zachodzie nazywa się dziś prawicą. Dlatego trudno mowę Leszka Jażdżewskiego uznać za wypadek przy pracy – to raczej sondowanie nastrojów wśród establishmentu i wyborców dawnej konserwatywno-liberalnej opozycji.

Przeciwnicy Platformy Obywatelskiej chętnie postrzegają tę formację jako monolit, ugrupowanie nieledwie lewackie. Ale znajomość nie tak dawnych przecież historycznych realiów każe przypomnieć, że była to formacja klasycznie konserwatywno-liberalna, czyli chadecja najchętniej odwołująca się do gospodarczego liberalizmu.



Przynajmniej do momentu gdy Donald Tusk, będąc już nieco dłużej u władzy, odkrył, że „trzeba być trochę socjaldemokratą”. Przez lata to działało.



I nawet lektura mediów społecznościowych wskazuje, że niemała część elektoratu Platformy wciąż chętnie widzi tę partię jako „prawdziwie liberalną prawicę”, przeciwstawianą „socjalistom z PiS”. Ale sprawy się skomplikowały.



Po pierwsze, kolejne klęski polityczne Platformy zmuszają ją do szukania elektoratu w nieco innych niż zwykle okolicach. Liderzy liberalnej opozycji nie są ślepi – widzą, kto przez ostatnie lata robił największy ferment na ulicach.



Poza KOD-em, który zresztą strasznie oklapł po hecach z Mateuszem Kijowskim, były to środowiska radykalnie lewicowe. I to już nie w stylu mało ogarniętego w kwestiach „walk ulicznych” i zmagań socjalmediowych aktywu SLD, ale młodej, energicznej, „potrafiącej w internety” lewicy okołorazemowej. Razem co prawda padło, ale potencjał pozostał, co dobrze wyczuł Robert Biedroń.

Po drugie, liberalna opozycja również zrozumiała, że część polskiego społeczeństwa, na ogół właśnie ta młodsza, zdecydowanie się sekularyzuje, mówiąc nieco staroświeckim językiem. Wiąże się to z reguły ze zmianą norm obyczajowych i kulturowych, większym indywidualizmem postaw i atakiem na instytucje uznawane za przestarzałe, skompromitowane, zbędne lub szkodliwe.W pooświeceniowej kulturze Zachodu takim „wrogiem naturalnym” jest Kościół – i jemu się właśnie teraz dostaje. Nie można zatem wykluczyć, że liberałowie spod znaku PO postanowili coś uszczknąć z tego sporu dla siebie. Ale w takich kotłach nie da się mieszać bezkarnie.

Platformersi potrzebowali oczywiście kogoś, kto sobie z takim wyzwaniem poradzi – na poziomie przekazu i wizerunku. Podobną mowę mógłby przecież wygłosić Sławomir Sierakowski – ale on dla zebranego 3 maja na Uniwersytecie Warszawskim towarzystwa byłby jednak zbyt lewicowy, by nie powiedzieć – lewacki.



Znaleziono zatem osobę, która w swej ideologii łączy apologię wolnego rynku, zasadniczą zgodę na transformację ustrojową po polsku, ale potrafi też uderzyć w mocno antykościelne tony i dodać do tego nutkę lewicowej opowieści o patriarchacie i walce z nim.



Tak na marginesie: nie widziałem 3 maja na Uniwersytecie Warszawskim żadnej występującej ze sceny kobiety. Mogły jedynie klaskać panom mówcom...



Po trzecie wreszcie. Rozważania czy Donald Tusk wiedział, czy nie wiedział, co powie Leszek Jażdżewski, są jałowe. Były premier nie jest człowiekiem, który zabłąkał się w okolice władzy i przypadkiem dostał szansę, żeby palnąć okolicznościową mówkę do VIP-ów polskiej transformacji w bardzo ważne święto narodowe.



Mówimy o jednym z istotniejszych politycznych graczy w dziejach III RP, w dodatku polityku wysoko umocowanym w strukturach unijnych. Nawet jeśli Tusk nie znał – co do słowa – mowy Jażdżewskiego, to musiał wiedzieć, w jakim kierunku cios zostanie wyprowadzony. I kto będzie adresatem tego swoistego wstępu, który okazał się manifestem postprawicowego ultraliberalizmu, czyli mieszaniny haseł (ultra)liberalnych gospodarczo z nowolewicowymi kulturowo.



Donald Tusk doskonale zdaje sobie sprawę, że większość formacji prawicowych na zachodzie w polskich warunkach zostałaby uznana za nadto lewicowe i lewicowo-liberalne. I że polska prawica jest w ich oczach „przestarzała”. A kto jak kto, ale on zapewne wciąż rozmawia z socjologami albo czyta analizy społeczne.





Z bardzo dużym prawdopodobieństwem establishment Platformy gorączkowo zastanawia się w ostatnich miesiącach, jak mocno zainwestować we własną, trwałą już przemianę w formację postprawicową. A tego nie da się zrobić właśnie bez frontalnego ataku na Kościół, bo to on jest symbolem tej polskiej tożsamości, której nie chce już jakaś część społeczeństwa.



A jednak po wszystkim mocno zazgrzytało. Sonda uderzyła o dno. I okazało się, że ta nowa, radykalniejsza niż dotąd liberalno-lewicowa łajba wciąż nie wypłynęła na zbyt szerokie wody. Konsternacja była zbyt duża, choć lekko po czasie. Znamienne, że zarówno SLD, jak i PSL odtrąbili odwrót na widok sztandarów, którymi macha Jażdżewski.



Dodatkowo poirytowanie Leszka Balcerowicza, Tomasza Lisa, senator Barbary Zdrojewskiej wskazuje, że chyba za bardzo naczelny „Liberté!” skojarzył się części słuchaczy z nowolewicową rewoltą. A superbeneficjenci polskiej transformacji wcale nie chcą nowolewicowej rewolucji, bo – nawet przypadkiem – mogłaby ona przewrócić zbyt wiele klocków domina.



Bądź co bądź liberalna opozycja też ma swoich ulubionych hierarchów, którym mowa Jażdżewskiego była nie w smak. Tylko biedny ksiądz Sowa nie załapał tego w porę.