Kancelaria Sejmu wprowadza ułatwienia i udogodnienia dla niedosłyszących

– Kancelaria Sejmu wprowadza ułatwienia i udogodnienia dla osób niedosłyszących, chcących uczestniczyć w pracach Izby. W jednej z sal sejmowych, w nowym budynku U, z końcem maja zostanie uruchomionych kilka nowych rozwiązań technologicznych, pozwalających takim osobom brać aktywny udział w debacie i posiedzeniach komisji czy zespołów. Chodzi nie tylko o śledzenie treści obrad, ale także zabieranie głosu w debacie – wyjaśnia Grzegrzółka.



Jednym z rozwiązań ma być pętla indukcyjna. To specyficzna antena, która współpracuje z systemem nagłośnienia sali obrad komisji oraz z aparatami słuchowymi uczestników zgromadzenia. Dyrektor CIS podkreślił, że „każdy posiadacz takiego aparatu będzie mógł – bez potrzeby podejmowania jakichkolwiek działań – słyszeć każde wypowiadane w debacie słowo”.



– Drugie rozwiązanie to dodatkowy tłumacz języka migowego, tłumaczący zarówno na język migowy, jak i z tego języka – oznajmił Grzegrzółka i dodał, że „będzie on służył wyłącznie uczestnikom obrad, odpowiednio tłumacząc wypowiadane lub »migane« słowa”.

źródło: portal tvp.info

Trwają także prace nad wsparciem dla osób całkowicie niesłyszących. Podczas corocznej konferencji prasowej, poświęconej różnego rodzaju wykluczeniom, „uruchomiona zostanie kolejna wersja systemu służącego do przekształcania wypowiadanych słów na tekst wyświetlany na ekranie”.Dyrektor CIS zaznaczył, że „działania Kancelarii Sejmu są odpowiedzią na postulaty środowiska osób niedosłyszących, a także parlamentarzystów zrzeszonych w zespołach zajmujących się tą tematyką”.