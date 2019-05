Teolog: Nanoszenie zmian na wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej to profanacja

Nanoszenie zmian na wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, który ma określony charakter w polskiej religijności i historii, to profanacja – wyjaśnił teolog prof. Grzegorz Łęcicki z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, odnosząc się do profanacji obrazu Matki Bożej, do której doszło w nocy z 6 na 7 maja w Warszawie.

Papierowe plakaty z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej z tęczowymi aureolami pojawiły się na murach sanktuarium św. Faustyny i klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Wcześniej podobne plakaty i nalepki ktoś rozlepił w nocy z 26 na 27 kwietnia wokół płockiego kościoła św. Dominika. Nalepki trafiły m.in. na kosze na śmieci i na przenośne toalety.



Jak powiedział prof. Łęcicki, użycie wizerunku Matki Bożej w taki sposób to profanacja.



– Już samo miejsce, gdzie te plakaty się znalazły, czyli śmietniki czy przenośne toalety, było niegodne. Poza tym nanoszenie zmian na wizerunku, który ma określony charakter w polskiej religijności i historii, jest niemalże znakiem identyfikacyjnym, nie tylko dla ludzi wierzących, to jest profanacja. Wizerunek zostaje pozbawiony prawdy, przez te zmiany w aureoli staje się kłamliwy – ocenił.



Dodał, że sprawę dodatkowo komplikuje to, że w tym konkretnym przypadku na wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej umieszczona została tęcza, która kojarzy się z „określonym środowiskiem i ideologią”.

Prof. Łęcicki odniósł się też do zatrzymania przez policję 51-letniej kobiety, której przedstawiono zarzut profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Płocku.

– Kodeks karny zabrania profanowania przedmiotów i miejsc kultu, które są otoczone czcią. Można dyskutować na temat wysokości kary, natomiast jest to ewidentne naruszenie porządku prawnego – zastrzegł.



Zdaniem prof. Łęcickiego organizatorzy protestu, który pod hasłem „Tęcza nie obraża” ma się odbyć prof. w Warszawie, „nie rozumieją, o co chodzi”.



– Nie chodzi o to, czy tęcza sama w sobie jest obraźliwa, czy nie. Problemem jest umieszczenie tego znaku na obrazie, który ma konkretny kształt, kolor i formę – ocenił.



W opinii prof. Łęcickiego „są rzeczy nienaruszalne w życiu narodu i do nich należy ikona Matki Bożej Częstochowskiej”. – Trzeba mieć wyczucie, że pewnych rzeczy się nie robi, ponieważ jest to mylenie wolności z samowolą. To znamienne, że pewne środowiska tego nie rozumieją – powiedział.



Dodał, że naczelnym hasłem takich i podobnych działań jest tzw. wolność sztuki i wolność wypowiedzi.



– W mojej opinii artysta nie jest kimś stojącym ponad normami moralnymi i ponad porządkiem prawnym, który obowiązuje w danym społeczeństwie czy w danym państwie. Artysta nie może w imię swojej fantazji robić wszystkiego, co mu się podoba. Ponadto sztuka zawsze była związana z klasyczną triadą wartości: prawdą, pięknem i dobrem. Jeżeli żaden z tych elementów nie występuje w sztuce, to należy zadać sobie pytanie, czy to w ogóle jeszcze jest sztuka – zaznaczył.