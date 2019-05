Kruk: W przeciwieństwie do poprzedników PiS poważnie myśli o Polsce Wschodniej

Mimo 15 lat obecności w UE Lubelskie ciągle kojarzone jest z najbiedniejszymi regionami Unii. Czas to zmienić – mówiła liderka listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego z woj. lubelskiego Elżbieta Kruk. Wskazywała, że region ma wiele zalet, takich jak silne rolnictwo czy dobry klimat, „by stać się perełką na mapie Polski”. Ale konieczna jest zarówno dalsza aktywność państwa, jak i „dobra praca na arenie międzynarodowej, aby wywalczyć jak najlepszy unijny budżet”.

– Lubelskie jest regionem, który posiada unikalne walory społeczne, gospodarcze i przyrodnicze. Może stać się perełką na mapie Polski – zapewniała poseł Elżbieta Kruk. – To od nas zależy, czy zbudujemy Lubelskie silne zamożnością swoich mieszkańców – dodała.



Polityk zwróciła uwagę, że w regionie działa najlepsza w Polsce kopalnia węgla kamiennego i puławskie Azoty – najnowocześniejsze zakłady chemiczne. Walory przyrodnicze sprawiają, że region jest atrakcyjny turystycznie.



Kandydatka PiS do europarlamentu wskazała, że atutami Lubelszczyzny jest m. in. rolnictwo i produkcja żywności. – To tu mamy jeden z najwyższych w kraju wskaźników jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na którą składają się: jakość gleb, agroklimat i rzeźba terenu – przypomniała.



Region jest liderem w produkcji owoców miękkich, roślin strączkowych, uprawie zbóż, rzepaku, buraka cukrowego, chmielu, dzięki czemu funkcjonuje w regionie przemysł spożywczy: cukrownie, mleczarstwo, zielarstwo – zwróciła uwagę polityk Prawa i Sprawiedliwości.

#wieszwiecej Polub nas

Podkreśliła, że podstawowym warunkiem rozwoju jest infrastruktura. – Bez połączenia z Polską i światem nasz region się nie rozwinie – oceniła Kruk.Jej zdaniem kluczowe elementy tej infrastruktury to drogi ekspresowe S12, S17 i S19 (Via Carpatia), które zapewnią m. in. dostęp do największej we wschodniej Polsce giełdy rolno-spożywczej w Elizówce, „skąd ekologiczne produkty trafiają na polski i europejski stół”.

Polityk oceniła, że dzięki wspomnianym inwestycjom rynek stanowi „idealnym miejscem do działania Narodowego Holdingu Spożywczego” tworzonego przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego.



Jednak znaczenie tych dróg jest znacznie większe. – Via Carpatia to kluczowa sprawa dla naszego regionu ale i interes gospodarczy Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej. Nasze zaangażowanie w ten projekt pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość w przeciwieństwie do poprzedników poważnie myśli o Lubelszczyźnie, o całej Polsce Wschodniej i jej rozwoju – zapewniła Elżbieta Kruk.



– Nie zapominamy też o drogach lokalnych. W konsekwencji „piątki Morawieckiego” ogłoszonej w tamtym roku Lubelszczyzna dostanie w ramach funduszu dróg samorządowych ok. 430 mln na modernizację dróg gminnych i powiatowych – dodała, wskazując na konieczność pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju wszystkich części województwa, od Powiśla po Roztocze.



Zapewniła, że „Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów Parlamentu Europejskiego z konkretnymi propozycjami rozwiązań dla naszego regionu”.