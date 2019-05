Tusk o Jażdżewskim: na uniwersytetach należy głosić poglądy niepasujące innym

– U nas kilka dni temu rozpętała się burza po jednej z wypowiedzi na UW. Gorączka polityczna wokół słów, które tam padły, przysłoniła moim zdaniem istotę problemu. Kluczowe pytanie brzmi: czy uniwersytety mają możliwości u nas realizować misję udzielania gościny, aby różne, nie zawsze pasujące innym poglądy wygłaszać – oświadczył Donald Tusk podczas wykładu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Czy uniwersytety pragną – co do tego właściwie nie mam wątpliwości – i czy mają możliwości w Europie, u nas, realizować w pełni tę tzw. trzecią misję, misję organizowania życia publicznego poza wykładami, wiedzą jako taką. Misję organizowania ludzi o różnych poglądach – wyjaśniał Donald Tusk.



Zdaniem szefa Rady Europejskiej udostępnianie uczelni do takich wystąpień „to właściwie istota europejskości, ta misja uniwersytetu”. Tusk poinformował także zebranych, że „burza wokół uniwersyteckiego wystąpienia nie została zauważona np. w Brukseli czy innych stolicach.



– Natomiast inna informacja niestety obiegła prawie cały świat. Informacja o tym, że została zatrzymana i przez wiele godzin przesłuchiwana autorka pewnej grafiki, kontrowersyjnej, Matka Boska z tęczą w tle – wskazał, nawiązując do zatrzymania osoby podejrzanej o rozpowszechnienie Płocku bluźnierczej przeróbki czczonego przez Polaków obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej.

źródło: TVP Info, 300polityka

Akcja ta zbiegła się w czasie z atakami na proboszcza jednej z płockich parafii. Dostał on pogróżki po tym, gdy sprzeciwił się profanacji Grobu Pańskiego w swoim kościele przez aktywistów LGBT.