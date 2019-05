Mieszkowski zapowiada projekt znoszący przepis o obrazie uczuć religijnych

Poseł Nowoczesnej Krzysztof Mieszkowski zapowiedział złożenie projektu nowelizacji Kodeksu karnego znoszącego art. 196 dotyczący obrazy uczuć religijnych. – Artykuł ten stał się dziś narzędziem politycznym – oświadczył poseł.

Inicjatywa posła ma związek ze sprawą zatrzymania przez policję 51-letniej kobiety, której przedstawiono zarzut profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Płocku (woj. mazowieckie). Chodzi o rozlepienie w nocy z 26 na 27 kwietnia wokół płockiego kościoła św. Dominika, m.in. na koszach na śmieci i na przenośnych toaletach, plakatów oraz nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi i Dzieciątka otoczone zostały aureolami w barwach tęczy.



Mieszkowski, kandydat Koalicji Europejskiej do PE w okręgu dolnośląsko-opolskim, ocenił na konferencji prasowej we Wrocławiu, że mamy do czynienia z czymś, co jest „zakwestionowaniem praworządności w Polsce”.



– Do mieszkania Ewy Podleśnej wkroczyła policja, oskarżając ją z art. 196 Kodeksu karnego o obrazę uczuć religijnych. To jest coś, co trudno sobie zracjonalizować w kraju demokratycznym. Tym bardziej, że mamy prawo do własnych poglądów, do własnej ekspresji politycznej, społecznej. Natomiast tutaj została zastosowana forma cenzury, bo art. 196 Kodeksu karnego jest artykułem opresyjnym, który wielokrotnie ograniczał wolność twórczą – zauważył Mieszkowski.



Poseł Nowoczesnej zapowiedział złożenie do Sejmu projektu ustawy nowelizującej Kodeks karny i znoszącej art. 196 dotyczący obrazy uczuć religijnych, który – jak mówił – stał się dziś narzędziem politycznym. Art. 196 Kk przewiduje, że „kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

– W sytuacji, kiedy Kościół katolicki staje się kościołem partyjnym, kiedy reprezentuje interesy partii rządzącej, wówczas nie ma żadnej wątpliwości, że ten artykuł będzie używany w debacie politycznej, a w sytuacjach skrajnych, jak w przypadku aresztowania Ewy Podleśnej – w działalności i w praktyce demokratycznej. Takich rzeczy być nie może w kraju praworządnym, jakim powinna być Polska – podkreślił polityk.