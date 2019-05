Jarosław Kaczyński o Elżbiecie Kruk: Będzie walczyła w PE jak lwica

Macie państwo na pierwszym miejscu osobę, która może bardzo wiele zdziałać w Parlamencie Europejskim – powiedział o Elżbiecie Kruk, kandydatce Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do europarlamentu, prezes tej partii Jarosław Kaczyński podczas spotkania wyborczego w Lublinie. Podkreślił, że „będzie ona walczyła jak lwica o to, co dla nas jest bardzo ważne”.

Jarosław Kaczyński przyjechał do Lublina, aby poprzeć kandydaturę Elżbiety Kruk, liderki listy PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu lubelskiego.



– Ma za sobą amerykańskie studia, mówi dobrze po angielsku. Krótko mówiąc, jest osobą, która jak tam pojedzie, (…), to nie będzie musiała się pytać, rozglądać i ukrywać po kątach, tylko będzie mogła przystąpić do swojej pracy – stwierdził prezes PiS.



– Tutaj wyspecjalizowała się w sprawach kultury. Będzie potrafiła naprawdę bardzo ofensywnie walczyć o to, co dla nas jest bardzo ważne – dodał.

– Elżbieta jest osobą, która rzeczywiście bardzo blisko współpracowała i była bardzo zaprzyjaźniona z moim świętej pamięci bratem, a pamiętajcie państwo, że jeżeli dobra zmiana jest możliwa, we wszystkich aspektach (…), to tylko dzięki niemu – oznajmił.

– Macie państwo na pierwszym miejscu osobę, która może bardzo wiele zdziałać. Jest absolutnie pewna, jeżeli chodzi o lojalność wobec Polski, wobec dobrej zmiany, wobec tego wszystkiego, co stanowi polską tradycję i kulturę – stwierdził Kaczyński i dodał, że będzie potrafiła o to twardo walczyć.



– Mówi się często, że ktoś walczy jak lew, można też walczyć jak lwica. I taką osobę chciałbym państwu tutaj rekomendować i serdecznie prosić o wsparcie – powiedział.



Prezes PiS wielokrotnie podkreślił, że zbliżające się wybory są szansą dla Polski.



– Jeśli te wybory wygraliby nasi przeciwnicy, a ich prawdziwe poglądy można było usłyszeć i zobaczyć, to wtedy naprawdę w naszym kraju zaczną się dziać rzeczy bardzo, bardzo niedobre – oznajmił.



Jak tłumaczył, te „niedobre wydarzenia” mogą mieć miejsce na różnych polach. – Odnoszę to do kwestii, które traktują o naszej świadomości narodowej, naszej moralności, religii, ale także do tych bardzo praktycznych – mówił Kaczyński.

Nawiązał też do wcześniejszych wystąpień marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego i Elżbiety Kruk, którzy mówili o szansach Lubelszczyzny.



– Rzeczywiście te szanse są istotne i są niemałe. Ta różnica (dotycząca dochodów mieszkańców), która w tej chwili istnieje, np. w stosunku do Warszawy, powinna być redukowana – podkreślił.



Jak dodał, ta redukcja jest „funkcją pewnej polityki”, polityki zrównoważonego rozwoju. – A polityka zrównoważonego rozwoju to Prawo i Sprawiedliwość, bo nasi przeciwnicy byli zwolennikami zupełnie innej polityki (...) koncentrowania rozwoju w kilku najważniejszych ośrodkach – zaznaczył.



– To my, Prawo i Sprawiedliwość, staramy się o to i robimy wszystko, co można, aby to wyrównywanie następowało – zapewniał.





Jarosław Kaczyński wyjaśnił, na jakiej zasadzie odbywało się wybieranie „jedynek” Prawa i Sprawiedliwości. – Kierowaliśmy się zasadą, może ona nie najlepiej zabrzmi w stosunku do ludzi, ale tak to wyglądało: zasadą użyteczności – stwierdził i dodał, że „jeżeli wysunęliśmy panią poseł Elżbietę Kruk, to właśnie dlatego, że jesteśmy absolutnie przekonani, że ona w UE doskonale się odnajdzie”.