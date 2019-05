Premier: Lotnisko w Radomiu będzie lotniskiem zapasowym dla Okęcia i CPK

– Lotnisko w Radomiu będzie portem zapasowym dla Lotniska Chopina na Okęciu i dla Centralnego Portu Komunikacyjnego – poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, inwestycja w radomski port ma m.in. uzasadnienie lokalizacyjne i biznesowe.

– Dla lotniska Okęcie, a w drugiej połowie trzeciej dekady tego wieku dla Centralnego Portu Komunikacyjnego w Stanisławowie, Baranowie, między Warszawą a Łodzią, lotniskiem zapasowym, głównym lotniskiem dla tej części Polski będzie właśnie Radom, będzie lotnisko w Radomiu – powiedział premier podczas uroczystości inauguracji budowy Lotniska Radom.



Podkreślił, że inwestycja w radomski port ma wielki sens biznesowy; uzasadnione jest to także lokalizacyjnie.



– To co dzisiaj tutaj symbolicznie zaczynamy, tę inwestycję, którą inaugurujemy, jest kluczowym krokiem (...) tworzymy pierwsze kroki w kierunku rozbudowy lotniska do wielkości 3-milionów (odprawianych rocznie pasażerów – red. w pierwszej fazie. Czyli 3 miliony pasażerów rocznie – powiedział.



Dodał, że plany rozwoju lotniska zakładają wzrost liczby pasażerów w kolejnych latach.



– Ale ta pierwsza faza, do której przystępujemy, nie będzie trwała długo. Będziemy starali się ją ukończyć w terminie, w bardzo krótkim czasie – zaznaczył.



Premier wskazał, ze lotniska zapasowe mają m.in. Frankfurt oraz Amsterdam.





To dzień ważny ze względów historycznych. Dzisiaj przełamujemy pewną „klątwę” rzuconą przez komunistów na Radom w ’76 roku. W słynnym 76 roku kiedy Radom, Ursus, Płock kontynuowały naszą drogę do wolności, której kolejnym przystankiem była #Solidarność.

Zgodnie z założeniami, po rozbudowie Port Lotniczy w Radomiu docelowo obsłuży około 3 mln pasażerów rocznie przy średniej dobowej liczbie operacji 50-60. pic.twitter.com/MX0KXIgsPw — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 7 maja 2019