Premier: Fundusz Dróg Samorządowych ma zmienić obraz polskich powiatów i gmin

– Fundusz Dróg Samorządowych ma zmienić obraz polskich powiatów i gmin, szczególnie tych pozostających poza głównymi arteriami komunikacyjnymi – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wojewodami w sprawie FDS.

Premier powiedział, że Fundusz Dróg Samorządowych ma zmienić „obraz polskich powiatów, polskich gmin, zwłaszcza tych, które do tej pory były trochę na uboczu arterii komunikacyjnych i możliwości budżetowych”.



Podkreślił, że jest to program finansowany z szeroko rozumianych środków państwowych, „z różnych jego szufladek”.



– Jest to program, który będziemy realizować wspólnie z państwem, wojewodami, dla dobra samorządów. Jesteśmy tutaj, jak rozumiem, w bardzo bliskim kontakcie z samorządami. Samorządy sygnalizują nam główne swoje potrzeby, oczywiście według priorytetów. Dla porównania, ten Fundusz Dróg Samorządowych – sześciomiliardowy – przekracza kilkukrotnie, nawet można powiedzieć dziesięciokrotnie, średnioroczną wartość przeznaczoną na drogi lokalne z budżetu państwa w ośmiolatce poprzedzającej nasze rządy – zaznaczył premier.



– Nasza dzisiejsza odprawa to również jest świadectwo wiarygodności, że przechodzimy od słów do czynów, od tego o czym dyskutowaliśmy jeszcze w zeszłym roku – pod koniec, do działań – tłumaczył premier.



Wyjaśnił, że zdiagnozowano bardzo istotną potrzebę rozwojową – aby podłączyć, zgodnie z rządową filozofią rozwoju, wszystkie mniejsze miejscowości, tereny wiejskie – do głównych miast, gdzie łatwiej jest świadczyć usługi i sprzedawać towary; potrzebujemy dobrych połączeń komunikacyjnych.



– Przede wszystkim właśnie tych dróg powiatowych, dróg gminnych i tego dotyczy ten program – podkreślił szef rządu.





„Potrzebujemy dobrych drogowych połączeń komunikacyjnych”



– Potrzebujemy dobrych połączeń komunikacyjnych, przede wszystkim dróg powiatowych, gminnych – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wojewodami w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych. Dodał, że program ten jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze na całym świecie.



Jak tłumaczył, program ten „to nasza odpowiedź również na spowolnienie gospodarcze na całym świecie, które obserwujemy, na pewne osłabienie koniunktury”.



– Właśnie w ten sposób podłączamy do całego krwioobiegu gospodarczego w Polsce te tereny, te miejscowości, które miały utrudniony dostęp do tej pory. Można powiedzieć, że drogi samorządowe to właśnie jest droga do zrównoważonego terytorialnie rozwoju – powiedział.



Premier wskazał, że rozbudowa dróg samorządowych i zagwarantowanie ich właściwej jakości są też bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa.



– Ale także chcę zwrócić uwagę na aspekt związany z czystym powietrzem. Tam gdzie powstają drogi, gdzie one nie są dziurawe, gdzie można płynnie przemieszczać się z miejsca do miejsca, to wraz z odtwarzanym przez nas funduszem, nazywanym popularnie PKS-owym – wiadomo o co chodzi - my jednocześnie przyczyniamy się do tego, że jest mniejsze spalanie paliwa łącznie, przy lepszych możliwościach przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. To są te aspekty makrogospodarcze związane ze społeczeństwem, bezpieczeństwem, czystym powietrzem – powiedział Morawiecki.





„Program służy temu, by życie Polaków było na poziomie europejskim”



Szef rządu wskazał, że drogi gminne, drogi powiatowe to nie tylko ekonomia, liczby. – To drogi, które przemierzają każdego dnia miliony kierowców, kierując się do domów, miejsc pracy, szkół, szpitali, a więc życie codzienne Polaków. I dlatego tak bardzo zależy nam na tym, żeby ta wygoda, bezpieczeństwo, było jak najlepiej zapewnione – powiedział.



Dodał, że dzięki drogom lokalnym „bierzemy rozbieg gospodarczy i będziemy starali się poprzez tego typu programy jak najszybciej dogonić co do jakości życia europejskiego” takie kraje jak Włochy, Hiszpania. Francja. – Ten program służy temu, żeby życie Polaków było na poziomie europejskim – podkreślił.





Adamczyk: Podjęliśmy walkę z wykluczeniem komunikacyjnym



– Podjęliśmy walkę z wykluczeniem komunikacyjnym – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Osoby, które nie posiadają własnych samochodów, są skazane na wykluczenie komunikacyjne, które jest udziałem części Polaków mieszkających wszędzie tam, gdzie brakuje dróg w odpowiednim stanie, aby dojeżdżały tam autobusy lub popularne busiki – podkreślił szef resortu infrastruktury.



– Przedstawiliśmy dwa filary walki z wykluczeniem komunikacyjnym - pierwszy to Funduszu Dróg Samorządowych, który (...) w wielkości niespotykanej do tej pory wesprze budowę dróg lokalnych; drugi to projekt ustawy tzw. autobusowej, która pozwoli przywrócić połączenia autobusowe tam, gdzie do tej pory się to nie opłacało – dodał.



– Mam nadzieje, że wkrótce ta ustawa zostanie przyjęta w parlamencie – zaznaczył.



Adamczyk podkreślił, że w ten sposób rząd prezentuje spójną koncepcję sieci transportowej w Polsce, nie tylko na autostradach i drogach ekspresowych (...) Inwestujemy w każdej części naszego kraju, aby poprawić warunki życia i bytu Polaków – powiedział.



– Nasz cel jest taki, żeby drogi były bezpieczne, przewidywalne i komfortowe – dodał.





