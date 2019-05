Tak zmieniał się Wszechświat. Naukowcy pokazali niezwykłe zdjęcie

Naukowcy połączyli razem w jedną fotografię najobszerniejszą „księgę historii” galaktyk z 16 lat obserwacji Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Galaktyki widoczne na obrazie zaprezentowanym przez NASA i ESA są w różnych stadiach ewolucji i sięgają nawet czasów 500 mln lat po Wielkich Wybuchu.

Uchwycono najrzadsze zjawisko we wszechświecie Gazy szlachetne mają wyjątkowe właściwości. Okres połowicznego rozpadu ksenonu-124 jest bilion razy dłuższy niż wiek wszechświata. Choć szanse były... zobacz więcej

Mozaika głębokiego nieba została utworzona z prawie 7,5 tys. indywidualnych ekspozycji i obejmuje 265 tys. galaktyk do czasów 13,3 mld lat wstecz, czyli zaledwie ok. 500 mln lat po Wielkim Wybuchu. Stanowi zbiorczą pracę z 31 programów prowadzonych przy pomocy Teleskopu Hubble'a przez różne zespoły astronomów.



Teleskop spędził na obserwacjach tego obszaru nieba więcej czasu niż na badaniach jakiegokolwiek innego fragmentu – łącznie ponad 250 dni.



Historia Głębokich Pól Hubble'a zaczęła się w 1995 r., kiedy to astronomowie zdecydowali się przeprowadzić eksperyment polegający na wpatrywaniu się przez Teleskop Hubble'a przez bardzo długi czas w jeden fragment nieba (przez około milion sekund, czyli niecałe 10 dni).

#wieszwiecej Polub nas

Statek z polskimi satelitami zacumował do ISS Statek Cygnus NG-11 zacumował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Na jego pokładzie znajdują się polski satelita komercyjny Światowid i... zobacz więcej

Efektem było Hubble Deep Field (Głębokie Pole Gubble'a) – zdjęcie pokazujące galaktyki z początków Wszechświata. Później eksperyment powtarzano więcej razy, dołączyły też inne kosmiczne teleskopy. Na przykład w 2003 r. wykonano Great Observatories Origins Deep Survey (GOODS), w 2004 r. Hubble Ultra Deep Field (HUDF), a w 2012 r. – eXtreme Deep Field (XDF).

Najnowsze przedsięwzięcie nosi nazwę Hubble Legacy Field, co można przetłumaczyć jako Pole Dziedzictwa Hubble'a. Zawiera obserwacje z innych głębokich przeglądów nieba wykonanych przy pomocy Kosmicznego Teleskopu Hubble'a, takich jak np. eXtreme Deep Field (XDF). Zakres długości fali rozciąga się od ultrafioletu do bliskiej podczerwieni.



„To jedno zdjęcie zawiera pełną historię rozwoju galaktyk we Wszechświecie, od ich czasów niemowlęcych do rozwiniętej, dorosłej formy” – wskazuje Garth Illingworth z University of California w Santa Cruz (USA), kierujący zespołem naukowców opracowujących obraz.



Obraz zawiera około 30 razy więcej galaktyk niż wcześniejsze głębokie pola. Obejmuje obszar na niebie prawie o rozmiarze tarczy Księżyca.



Opublikowana mozaika zdjęć nie będzie jedyną w ramach Hubble Legacy Field. Astronomowie pracują nad drugim zestawem złożonym z 5,2 tys. ekspozycji, ale dotyczących innego obszaru na niebie. W przyszłości być może uda się poszerzyć zakres długości fali na obrazach o dane z Kosmicznego Teleskopu Spitzera i Obserwatorium Rentgenowskiego Chandra.