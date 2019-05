Prezydent: Polska wspiera aspiracje Gruzji ws. przynależności do NATO i UE

– Polska wspierała, wspiera i będzie wspierać aspiracje Gruzji w sprawie przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej – podkreślił we wtorek prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Gruzja jest częścią Europy, a ona potrzebuje jedności – dodał.

Zurabiszwili we wtorek rozpoczęła oficjalną wizytę w Polsce. Po ceremonii powitania prezydent Gruzji przez prezydenta Andrzeja Dudy odbyła się rozmowa w cztery oczy obojga polityków, a następnie rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Dudy i Zurabiszwili.



Prezydent zapewnił, że Polska czas wspierała, wspiera i będzie wspierać aspiracje Gruzji co do przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Jak dodał, wspólnoty te plasują państwa członkowskie po stronie Zachodu. – To jest ambicja, którą Gruzja ma od lat – zaznaczył.



– Gruzja jest częścią Europy. Europa potrzebuje jedności i potrzebuje być wspólnotą. W związku z tym również aspiracje co do przynależności Gruzji do UE są dla nas oczywiste i w tym zakresie zawsze Gruzję wspieramy – podkreślił Andrzej Duda.



Prezydent dodał, że podczas rozmów Zurabiszwili zapewniła go, że jej kraj chce uczestniczyć w jak największej liczbie europejskich programów. – Nie mam żadnych wątpliwości, że to jest ta drogą, którą Gruzja powinna podążać – ocenił.





„Gruzja ogromnie potrzebuje inwestycji, zachęcam polskich przedsiębiorców”



– Gruzja to rynek, który rozwija się dynamicznie i warto tam inwestować, do czego zachęcam polskich przedsiębiorców – powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili.



W czasie wspólnej konferencji prasowej prezydent Duda relacjonował, że podczas spotkania z Zurabiszwili poruszono m.in. temat współpracy gospodarczej. – Wskazał, że w Gruzji działa już misja Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. "Mam nadzieję, że będzie się przyczyniała do wzrostu wymiany gospodarczej – mówił polski prezydent.



Zwrócił uwagę, że na polskim rynku obecny jest szereg gruzińskich towarów, m.in. wina czy woda Borjomi. – Cieszę się z tej obecności, mam nadzieję, że tych gruzińskich produktów będzie coraz więcej – zaznaczył.





Rozwój polskiego eksportu do Gruzji



Duda wyraził jednocześnie nadzieję na rozwój polskiego eksportu do Gruzji oraz zwiększenie inwestycji polskich przedsiębiorców w tym kraju. – Zachęcam do tego, bo Gruzja tych inwestycji ogromnie potrzebuje – zaznaczył.



– Wspieramy rozwój Gruzji, chcemy, żeby był on wspierany także w ramach UE, ale chciałbym, aby również polscy przedsiębiorcy rozwijali swoją działalność w Gruzji. Jest to rynek, który rozwija się dynamicznie i warto inwestować w Gruzji, do czego polskich przedsiębiorców zachęcam – oświadczył Andrzej Duda.





Arrived last night in #Warsaw for the beginning of my first official visit to our great friend #Poland ����, one of Georgia's strongest supporters in our road to Euro-Atlantic ���� integration. pic.twitter.com/WerHohHO45 — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 7 maja 2019

„Polska wspiera Gruzję zarówno podczas pokoju, jak i wojny”



– Polska wspiera Gruzję zarówno podczas pokoju, jak i wojny; Gruzja może ufać Polsce w każdym zakresie – powiedziała prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili po rozmowie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Wyraziła też nadzieję na dalsze pogłębienia relacji bilateralnych.



– W trudnym otoczeniu, w którym się znajduje Gruzja, Gruzja wie, że może polegać i ufać w każdym zakresie swojemu przyjacielowi – Polsce – mówiła w Warszawie Zurabiszwili.



Podkreśliła, że wsparcie ze strony Polski to nie tylko deklaracje czy oświadczenia na przykład na forum ONZ, NATO czy UE, ale też realne działania. Przypomniała m.in. wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego na wiecu w Tbilisi podczas agresji Rosji w 2008 r. – Wiemy, że Polska wspiera Gruzję zarówno podczas pokoju, jak i wojny – podkreśliła.



Zurabiszwili dziękowała też za wspieranie przez Polskę działań na rzecz integracji Gruzji z UE czy NATO. Wyraziła też nadzieję, na dalsze pogłębianie relacji bilateralnych, w tym relacji gospodarczych i kulturalnych między oboma krajami.