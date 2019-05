„Będzie drugą gospodarką w UE”. KE podwyższa prognozy gospodarcze dla Polski

Komisja Europejska podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na najbliższe dwa lata. W tym roku dynamika PKB ma wynieść 4,2 proc., natomiast w przyszłym ma zwolnić do 3,6 proc. KE kolejny raz obniżyła z kolei prognozę wzrostu dla strefy euro do 1,2 proc. na ten rok.

Jeszcze w lutym Komisja przewidywała, że wzrost w Polsce w tym roku zwolni do 3,5 proc., a w 2020 roku do 3,2 proc. Jesienią zeszłego roku szacowano, że będzie to odpowiednio 3,7 proc. i 3,3 proc. W zeszłym roku wzrost wyniósł 5,1 proc.



Jeśli najnowsze prognozy się potwierdzą Polska będzie drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką w UE. Na pierwszym miejscu ma być Malta, ze wzrostem 5,5 proc. Średnia dla całej UE ma wynieść 1,4 proc. w tym i 1,7 proc. w przyszłym roku



Komisja Europejska obniżyła z kolei prognozę wzrostu gospodarczego w strefie euro na 2019 r. – z 1,3 proc. PKB na 1,2 proc. PKB. W 2020 r. gospodarka eurolandu ma wzrosnąć o 1,5 proc. W 2018 r. PKB strefy euro wzrosło o 1,9 proc.



Komisja wskazuje, że spadek tempa wzrostu PKB spowodowany będzie osłabieniem obserwowanym w światowym handlu i globalnym wzroście gospodarczym. Podkreśla jednak, że teraz więcej Europejczyków niż kiedykolwiek wcześniej pracuje, i oczekuje również, że zatrudnienie będzie nadal rosło, choć w wolniejszym tempie. Zdaniem analityków KE popyt wewnętrzny będzie stabilny, a płace będą rosły.

