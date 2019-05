Kraków: Odsłonięto pomnik Stanisława Pyjasa zamordowanego 42 lata temu

W 42. rocznicę śmierci Stanisława Pyjasa – studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownika KOR, w Krakowie przy skwerze Studenckiego Komitetu Solidarności odsłonięto jego pomnik. – Odważył się stanąć i działać wbrew potężnemu systemowi – podkreślił wicepremier Piotr Gliński.

– Chciał być wolny, nie godził się na kłamstwo i obłudę. Bał się, ale był jednocześnie niewyobrażalnie odważny. Odważył się stanąć, działać, nieomal sam z kilkorgiem przyjaciół, naprzeciw i wbrew potężnemu, azjatyckiemu, bezlitosnemu, systemowi – podkreślił wicepremier Gliński.



Dodał, że Stanisław Pyjas czerpał siłę z grona przyjaciół i duszpasterstwa Barka, był jedną z tych osób, która odważyła się stanąć naprzeciwko komunistycznego systemu. – Gdy stajesz po stronie prawdy i dobra, wobec kłamstwa i zła, wobec wielkiego systemu zła, a jest rok 1977, jest ciemna noc PRL-u (...) gdy stajesz po właściwej stronie, możesz zapłacić cenę najwyższą – powiedział szef MKiDN.



Jak mówił, „to jest cała tajemnica śmierci Stanisława Pyjasa”. – On po prostu wybrał uczciwie. O lata świetlne pokonał moralnie innych, małych, skulonych karłów, którzy wtedy i często teraz robią kariery, relatywizują, pouczają, został za to przez komunistów zamordowany – zaznaczył minister kultury.



Wicepremier Gliński przeprosił za to, że do dziś niewyjaśnione zostały okoliczności śmierci Pyjasa. – Przepraszamy, że ani bezpośredni, ani właściwi sprawcy tej zbrodni dokonanej na bezbronnym długowłosym studencie z chlebakiem nie zostali nawet draśnięci sprawiedliwością – zaznaczył minister kultury.



Prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciecha Kolarskiego napisał, że Stanisław Pyjas był „jednym z tych, którzy podtrzymywali nadzieję”. – Dzisiaj, w Polsce niepodległej, zasłużenie odbiera hołd jako moralny zwycięzca i bohater naszej wolności – napisał prezydent Duda.



Dodał, że zabójstwo Pyjasa „nie zgasiło ducha w gronie jego kolegów i przyjaciół, nie podcięło skrzydeł młodym ludziom, z którymi upominał się on o wartości podstawowe”.

