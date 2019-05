Zderzenie pięciu ciężarówek i osobówki. Są ranni

– W wyniku zdarzenia pięciu samochodów ciężarowych i osobówki DK 2 jest zablokowana – poinformował PAP dyżurny z mazowieckiej GDDKiA. Wyznaczono objazd dla kierowców.

Do karambolu doszło we wtorek przed południem na DK 2 odcinek Warszawa - Mińsk Mazowiecki w okolicach miejscowości Konik Stary. Dwie osoby zostały ranne.



GDDKiA informuje, że droga będzie zablokowana przez około 3 godziny. Dla kierowców wyznaczono objazd przez miejscowość Zakręt na DK 17, następnie przez miejscowość Wiązowna na DW 721 do miejscowości Brzeziny.

