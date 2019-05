Zanieczyszczenie ropy w rurociągu Przyjaźń było umyślne. Zatrzymano cztery osoby

Cztery osoby zostały zatrzymane w sprawie umyślnego zanieczyszczenia rosyjskiej ropy trafiającej do rurociągu Przyjaźń – poinformował we wtorek minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak. Potwierdził, że materiały sprawy karnej trafiły do prokuratury.

Ministerstwo energetyki Rosji oczekuje, że w najbliższym czasie ustalone zostanie rozpoczęcie transportu odpowiedniej jakości ropy przez rurociąg Przyjaźń w kierunku Polski – powiedział Nowak.



Wypowiadając się na posiedzeniu rządu Rosji, minister powiedział, że sytuacja dotycząca rurociągu Przyjaźń zostanie unormowana w drugiej połowie maja. Wspomniał o oczyszczeniu po jednej nitce rurociągu w każdym kierunku.



Od 19 kwietnia rurociągiem Przyjaźń płynęła przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa; w surowcu wykryto przekroczenie norm chlorków organicznych. Białoruskie rafinerie ograniczyły produkcję paliw o 50 proc. Tranzyt ropy wstrzymały polski PERN oraz ukraińska Ukrtransnafta, a 30 kwietnia także białoruski operator. Władze rosyjskie w zeszłym tygodniu wstrzymały przesyłanie ropy płynącej rurociągiem Przyjaźń do Europy Wschodniej i Niemiec.



W sumie, jak informowano wcześniej, w rurociągu Przyjaźń na terenie Rosji, Białorusi, Polski i Ukrainy zgromadziło się ok. 5 mln ton zanieczyszczonej ropy, z tego ok. 1 mln - na Białorusi.



W sobotę ministerstwo energetyki w Moskwie podało, że rosyjska ropa odpowiedniej jakości dotarła tego dnia do rafinerii w Mozyrzu na Białorusi.

#wieszwiecej Polub nas