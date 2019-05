Timmermans zablokował spotkanie Juncker - Kaczyński? „Aby zachować paliwo w eurowyborach”

W ubiegłym roku spotkanie szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim miało zakończyć wytoczoną przeciwko Polsce procedurę z art. 7. Jednak do porozumienia nie doszło, bo „storpedował” je wiceszef KE Frans Timmermans, „aby zachować paliwo w eurowyborach” – donosi „Rzeczpospolita”. „Nie ma też sygnałów, że polska komisarz Elżbieta Bieńkowska postawiła interes kraju ponad kalkulację partyjną i próbowała wesprzeć plan Junckera. Podobnie zresztą jak Donald Tusk, który ze sprawy przestrzegania konstytucji uczynił sedno swojego wystąpienia w Warszawie 3 maja 2019 roku” – stwierdzono w artykule.

Jean-Claude Juncker ocenił w ubiegłym tygodniu w rozmowie z „Rz”, że nie będzie polexitu. – Nie – odpowiedział pytany, czy istnieje możliwość opuszczenia UE przez Polskę, jeśli PiS wygra w październiku wybory do Sejmu. – Polska jest z nami, bo podzielamy wspólne wartości – zaznaczył.



Juncker stwierdził też, że w 2018 r. chciał spotkać się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, lecz nie otrzymał żadnej odpowiedzi na przesłane politykowi zaproszenie.



Jak donosi gazeta, przewodniczący Komisji Europejskiej chciał w ub. roku zakończyć procedurę z art. 7 przeciwko Polsce, lecz jego pomysł „storpedował” wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans – który kandyduje na nowego szefa Komisji z poparcia socjalistów. Według gazety Timmermans zrobił to, by „zachować paliwo w eurowyborach”.



„Rozmowy z czterema zachodnimi i polskimi źródłami wskazują, że już 10 stycznia 2018 r., ledwie miesiąc po zaprzysiężeniu na szefa rządu, Mateusz Morawiecki ustalił na spotkaniu w wąskim gronie z Jeane-Claude'em Junckerem w unijnej centrali zarys porozumienia, które miało docelowo doprowadzić do wstrzymania procedury z art. 7 o praworządność” – czytamy w artykule.

To właśnie wtedy miało dojść do porozumienia, z którego wynikało, że polskie władze wycofają się z niektórych wprowadzonych zmian, m.in. dotyczących Sądu Najwyższego.



Do tego porozumienia jednak ostatecznie nie doszło. „Tak zostałby uruchomiony proces polityczny, w ramach którego od początku, w zamian za cząstkowe zmiany, Komisja Europejska zrezygnowałaby ze zbyt ostrej krytyki Polski, a także wniosków o wszczynanie kolejnych procedur i przesłuchań naszego kraju. Zakładano, że w kolejnych miesiącach reszta koniecznych zmian zostanie wprowadzona w życie. Obie strony mogłyby więc uratować twarz: Bruksela wizerunek instytucji zdolnej wdrażać zasady państwa prawa, polski rząd – ekipy, która jest w stanie przeprowadzić zmiany w sądownictwie” – stwierdzono.



Gazeta zauważa, że wówczas „stopniowo między Morawieckim a Junckerem rodziło się coraz większe zaufanie”. Już po trzech miesiącach po pierwszym spotkaniu polityków do Warszawy przyjechał – w celu uzgodnienia szczegółów takiego porozumienia – sekretarz generalny Komisji Martin Selmayr.



Gazeta informuje, że Selmayr „wiele godzin” rozmawiał w Warszawie z wicemarszałkiem Senatu Adamem Bielanem, a także spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Na tym spotkaniu uzgodniono, że umowa zostanie sfinalizowana w trakcie bezpośrednich rozmów między Junckerem a Kaczyńskim.

Jednak do spotkania Kaczyński - Juncker nie doszło. „Wśród naszych rozmówców nie ma zgody, czy przeprowadzone wiosną przez polskie władze zmiany prawne w pełni wypełniały ustalenia obu stron. Ale z pewnością okazały się próbą nowego otwarcia, na którą na spotkaniu ministrów ds. ogólnych UE w maju wiceszef KE odpowiedzialny za praworządność Frans Timmermans nie odpowiedział równie znaczącą zmianą tonu. Przeciwnie: z nową siłą zaatakował Warszawę. To wtedy Kaczyński uznał, że proces polityczny zainicjowany przez Junckera »nie rokuje«. I nie odpowiedział na zaproszenie Luksemburczyka” – czytamy.



„Deal się rozpadł, bo w Komisji Europejskiej wyszła na jaw zbyt duża różnica zdań w sprawie Polski. Juncker nie był w stanie narzucić Timmermansowi swojego punktu widzenia, tym bardziej że Holendra popierała znaczna część, być może większość, komisarzy” – mówi cytowany przez gazetę „wysoko postawione zachodnie źródło”.



„Procedura wobec Polski nabrała już wtedy tak publicznego charakteru, że Timmermans był nie do ruszenia. I dobrze o tym wiedział” – twierdzi inny rozmówca.

W kolejnej części artykułu stwierdzono, że „przeciw polskim władzom zaczął też grać czas”. „Spór o praworządność miał zostać rozwiązany, gdy rumieńców nabierała kampania do europarlamentu. Sam Timmermans liczył, że zostanie w niej kandydatem europejskich socjalistów na następcę Junckera. Jednak w sytuacji, gdy jego własna partia była w Holandii w głębokiej opozycji, nie miał na to zbyt wielu argumentów poza podtrzymaniem sporu z Polską. Holender, który w kwietniu uczestniczył m.in. w wiecach wyborczych Wiosny Roberta Biedronia, a w maju weźmie udział w Warszawie w kampanii SLD, wcale zresztą nie ukrywał politycznego zaangażowania” – czytamy.Według gazety nie tylko Timmermans „starał się wyciągnąć polityczne korzyści ze sporu z Polską”. „Nie ma też sygnałów, że polska komisarz Elżbieta Bieńkowska postawiła interes kraju ponad kalkulację partyjną i próbowała wesprzeć plan Junckera. Podobnie zresztą jak Donald Tusk, który ze sprawy przestrzegania konstytucji uczynił sedno swojego wystąpienia w Warszawie 3 maja 2019 roku” – stwierdzono.