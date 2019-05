Franciszek w Macedonii: Pomoc udzielona imigrantom przynosi chlubę Macedończykom

Papież Franciszek, który przybył we wtorek do Macedonii Północnej, podczas spotkania z władzami w Skopje wyraził uznanie dla tego kraju za pomoc i solidarność okazane migrantom i uchodźcom. To przyniosło wam „chlubę” – stwierdził.

W przemówieniu wygłoszonym w pałacu prezydenckim Franciszek powiedział: „Chciałbym odnotować wielkoduszny wysiłek waszej republiki, w tym władz państwowych wraz z istotnym wkładem ze strony różnych organizacji międzynarodowych, Czerwonego Krzyża, Caritas i niektórych organizacji pozarządowych, w przyjmowaniu i udzielaniu pomocy wielkiej liczbie migrantów i uchodźców pochodzących z różnych krajów bliskowschodnich”.



Mówiąc o exodusie migrantów szlakiem bałkańskim, papież podkreślił: „Uciekali oni przed wojną bądź warunkami skrajnego ubóstwa, często spowodowanymi przez ciężkie epizody wojenne, a w latach 2015 i 2016 przekroczyli wasze granice, zmierzając w zdecydowanej większości na północ i zachód Europy, znajdując u was cenne schronienie”.



Franciszek mówił, że solidarność zaoferowana wówczas potrzebującym pomocy „przynosi chlubę” Macedończykom. – Mówi ona także o duszy tego narodu, który doznając też niedostatków rozpoznaje w solidarności i dzieleniu się dobrami drogi wszelkiego autentycznego rozwoju – wskazał.



Papież przywołał też postać urodzonej w Skopje świętej matki Teresy z Kalkuty. – Chciałbym też w sposób szczególny oddać hołd jednej z waszych znamienitych współobywatelek, która pobudzona umiłowaniem Boga, uczyniła z miłości bliźniego najwyższe prawo swojego życia i wzbudziła podziw na całym świecie, rozpoczynając szczególny i radykalny sposób oddania się na służbę opuszczonym, odrzuconym, najbiedniejszym – mówił.



Wieloetniczność i wieloreligijność kraju opisał jako mozaikę. – Tutaj zarówno różna przynależność religijna prawosławnych, muzułmanów, katolików, żydów i protestantów, jak i etniczne rozróżnienie między Macedończykami, Albańczykami, Serbami, Chorwatami i osobami innego pochodzenia stworzyły mozaikę, w której każda płytka jest niezbędna dla oryginalności i piękna całego obrazu – zauważył.



Franciszek wyraził na koniec nadzieję na „ściślejszą integrację” Bałkanów Zachodnich z krajami europejskimi.



Po ceremonii powitania z władzami papież udał się do Domu-Muzeum świętej matki Teresy, gdzie spędził kilka chwil modląc się. Franciszek poświęcił również kamień, od którego rozpocznie się budowa sanktuarium macedońskiej świętej.





