Chiny budują lotniskowiec. „Zdeklasuje wszystkie okręty wojenne krajów azjatyckich”

ChRL buduje swój trzeci lotniskowiec, znacznie większy od poprzednich; w ostatnich miesiącach prace przyspieszyły – podała we wtorek Agencja Reutera, cytując ekspertów analizujących zdjęcia satelitarne. Pekin nie potwierdził oficjalnie, że pracuje nad okrętem.

Zdjęcia zrobione w kwietniu, udostępnione Reuterowi przez amerykański think tank Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), pokazały, że w stoczni Jiangnan koło Szanghaju w ostatnich miesiącach wykonana została duża ilość pracy nad dużym okrętem.



Chińskie władze nie potwierdziły oficjalnie, że budują trzeci lotniskowiec, a program rozwoju okrętów tego typu objęty jest tajemnicą państwową. Pentagon informował w ub. tygodniu, że prace się rozpoczęły, ale jak dotąd nie pokazano publicznie żadnych zdjęć jednostki.



Eksperci spodziewają się, że okręt będzie pierwszym dużym, nowoczesnym chińskim lotniskowcem, zdolnym do prowadzenia pełnego zakresu operacji grupy uderzeniowej. Wysiłki na rzecz budowy dużego, zaprojektowanego w kraju lotniskowca uważane są za kluczową część dążenia Pekinu do modernizacji jego sił zbrojnych. Według Reutera może to zagrozić strategicznej dominacji USA w regionie Azji Wschodniej.



Zdjęcia CSIS sugerują, że lotniskowiec, określany jako Typ 002, będzie nieco mniejszy niż amerykańskie okręty o wyporności 100 tys. ton, ale większy niż francuski lotniskowiec Charles de Gaulle, którego wyporność wynosi 42,5 tys. ton – podał Reuters.



„Nie znamy wielu szczegółów dotyczących Typu 002, ale to, co możemy zaobserwować w Jiangnan jest zgodne z tym, czego oczekuje się w kontekście trzeciego lotniskowca Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej” – ocenili eksperci z CSIS.



Jeden z analityków think tanku, Matthew Funaiole, powiedział Reuterowi, że zdjęcia robione w ub.r. nie były jednoznaczne, ale teraz wyraźnie widać, że prace trwają. „Z tego, co widzimy, w ostatnich około sześciu miesiącach było dużo aktywności (...) Wydaje się, że to jest trzeci lotniskowiec, a jeśli nie, ciężko wyobrazić sobie, jaka inna duża jednostka mogłaby to być” – ocenił.

#wieszwiecej Polub nas

Chiny testują okręt z działem elektromagnetycznym Marynarka Wojenna Chińskiej Republiki Ludowej rozpoczęła serię prób z użyciem okrętu desantowego Haiyang Shan należącego do typu 072III.... zobacz więcej

W dorocznym raporcie Pentagonu na temat modernizacji chińskiej armii, wydanym w ubiegły piątek, wyrażono przypuszczenie, że trzeci chiński lotniskowiec będzie prawdopodobnie większy niż pierwsze dwa i będzie wyposażony w katapulty, co umożliwi start większej liczby rodzajów samolotów. Według Funaiole i innych analityków obecnie nie jest jasne, czy będzie to tradycyjny system katapult parowych, czy też nowocześniejszy system elektromagnetyczny.



Nie wiadomo również, czy Typ 002 będzie miał napęd nuklearny. Chiny dysponują obecnie 10 nuklearnymi okrętami podwodnymi, ale jak dotąd nie mają żadnego okrętu nawodnego z takim napędem. Według części analityków Chiny nie są jeszcze na taki krok gotowe – podał Reuters.



Według analityka z Instytutu Yusofa Ishaka w Singapurze Iana Storeya pełnowymiarowy lotniskowiec wywołałby nerwowość wśród części sąsiadów Chin oraz podkreśliłby wagę strategicznych relacji tych państw z USA. „Gdy zostanie ukończony, zdeklasuje wszystkie okręty wojenne krajów azjatyckich, w tym Indii i Japonii (...) To kolejna wskazówka, że Chiny ukazują się jako najważniejsza potęga morska w Azji” – ocenił.



Pierwsze dwa chińskie lotniskowce są stosunkowo małe i mogą pomieścić maksymalnie 25 samolotów - ponad połowę mniej niż lotniskowce amerykańskie. Do startu samolotów stosuje się na nich tzw. skocznie, co ogranicza nie tylko liczbę rodzajów maszyn, które mogą z nich startować, ale także ilość uzbrojenia i paliwa, jakie mogą przenosić.



Pierwszy chiński lotniskowiec Liaoning budowany był w stoczni w Mikołajowie nad Morzem Czarnym dla marynarki wojennej byłego ZSRR. W 1998 r. Ukraina sprzedała nieukończony okręt Chinom, dokąd dotarł on na holu. Po dalszych pracach wszedł w 2012 r. do służby jako jedyny na razie chiński lotniskowiec.





Obecnie trwają próby morskie drugiej jednostki tej klasy, zbudowanej tym razem w całości w Chinach na podstawie zmodyfikowanych planów konstrukcyjnych Liaoninga, co określa się jako typ 001A. Według Reutera nie wejdzie on do służby przed 2020 r.



Państwowa chińska prasa cytowała ekspertów, którzy twierdzili, że ChRL potrzebuje co najmniej sześciu lotniskowców. USA posiadają 11 okrętów tego typu. Chińskie ministerstwo obrony nie odpowiedziało na prośbę o komentarz od Agencji Reutera.