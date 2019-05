„Tęczowe” wizerunki Matki Bożej na murach klasztoru

Papierowe plakaty z tęczowymi aureolami wokół wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej rozlepiono w nocy na murach Sanktuarium św. Faustyny i klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Żytniej w Warszawie. To kolejna profanacja maryjnego wizerunku po obrazie uczuć religijnych, do której doszło pod koniec kwietnia w Płocku.

Papierowe plakaty przy wejściu do klasztoru rozklejono prawdopodobnie w nocy. Jak powiedziały KAI siostry, na klasztornej furcie przed godz. 22, gdy zamykane jest wejście do zgromadzenia, jeszcze ich tam nie było.



Plakatów z tęczową aureolą wokół wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej - podobnych do tych znalezionych pod koniec kwietnia wokół płockiego kościoła św. Dominika - jest sześć. Częściowo zostały już zdrapane, ale ich usunięcie będzie bardzo trudne.



Siostry są zszokowane całym zajściem. Jak poinformowały, podobne plakaty pojawiły się także w innych miejscach.



Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przygotowuje w tej sprawie oświadczenie.

źródło: KAI

W poniedziałek policja zatrzymała 51-letnią kobietę podejrzaną o dokonanie w Płocku profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności lub nawet pozbawienie wolności do lat dwóch.