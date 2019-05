Rząd pracuje nad projektem przywracania połączeń autobusowych

Po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie rządu, na którym ministrowie zajmą się między innymi projektem ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

W „Sygnałach dnia" na antenie radiowej „Jedynki” rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała, że projekt przywrócenia połączeń autobusowych w mniejszych miejscowościach jest ważny z kilku powodów.



Między innymi dlatego, że – jak mówiła – w Polsce są miejscowości, w których nie ma połączenia autobusowego nawet raz dziennie, a dzieci, idąc do szkoły, muszą najpierw faktycznie iść 2-3 kilometry do najbliższego przystanku.



– My te białe plamy likwidujemy – podkreśliła. Rzeczniczka rządu dodała, że przywrócenie połączeń autobusowych uzupełnia projekt Funduszu Dróg Samorządowych. – Budujemy drogi, po których będą jeździły autobusy – stwierdziła.



Kopcińska zaznaczyła, że projekt ustawy był dopracowywany w Komitecie Stałym Rady Ministrów i ministerstwie infrastruktury. Zgodnie z założeniem ustawy fundusz rozwoju przewozów autobusowych ma być utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Polskie Radio, IAR

Koszt realizacji ustawy w ciągu dziesięciu lat jest szacowany na 9 miliardów 600 milionów złotych. Jest to kolejny projekt z tak zwanej „nowej piątki Prawa i Sprawiedliwości”.