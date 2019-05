Kempa o Tusku: Jego milczenie będzie zgodą, żeby dalej atakować chrześcijan

– Donald Tusk ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się stało, jeśli chodzi o brutalny atak na Kościół katolicki i chrześcijan. Milczenie będzie zgodą i przyzwoleniem na to, żeby dalej atakować chrześcijan – powiedziała w „Kwadransie politycznym” Beata Kempa, minister ds. pomocy humanitarnej.

W piątek były premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk wygłosił wykład na Uniwersytecie Warszawskim. Przed nim wystąpił redaktor naczelny czasopisma „Liberté!” Leszek Jażdżewski, który mówił m.in., że „Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu”. We wtorek Tusk ma wystąpić na Uniwersytecie Poznańskim.



Beata Kempa uważa, że jeśli nie odniesie się on do słów Jażdżewskiego, „będziemy mieć prawo, by sądzić, że to wszystko było misternie ustawione”. – Moim zdaniem polityk, który funkcjonuje w przestrzeni politycznej bardzo długo, powinien natychmiast odciąć się od tych słów – powiedziała. – Donald Tusk tak wiele mówił o szacunku. Jak to się miało do słów pana Jażdżewskiego, wypowiedzianych kilka minut wcześniej w stosunku do katolików, w stosunku do chrześcijan? – pytała minister.



– Donald Tusk ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się stało, jeśli chodzi o brutalny atak na Kościół katolicki i chrześcijan. Milczenie będzie zgodą i przyzwoleniem na to, żeby dalej atakować chrześcijan – oceniła. Jej zdaniem to pokazuje poglądy Koalicji Obywatelskiej. – Donald Tusk się zdemaskował – oceniła.

Kempa odniosła się także do doniesień portalu tvp.info dotyczących plotki o nowej partii Wspólny Plan, którą dla Donalda Tuska mają szykować Leszek Jażdżewski i Bartłomiej Sienkiewicz. – Donald Tusk musi sobie pewnie przygotować jakiś powrót po opuszczeniu swojego urzędu, który niestety dla Polski niewiele znaczył i niewiele zrobił – powiedziała.– Jeśliby miał wrócić, to wie dobrze, że w PO nie ma miękkiego lądowania. Trafi na spaloną ziemię. Grzegorz Schetyna zadbał o to, by misternie skalpelem chirurgicznym wyciąć jego zwolenników – mówiła. Jej zdaniem to jest tylko i wyłącznie chęć powrotu do władzy. – Czy to jest chęć zrobienia czegoś korzystnego, dobrego dla Polski i Polaków? – pytała. – Mam bardzo duże wątpliwości – stwierdziła minister Kempa.