W Paryżu zmarł Jean Vanier, twórca wspólnot „L'Arche” oraz „Wiara i Światło”, znany filozof, pisarz, przyjaciel osób niepełnosprawnych. We wrześniu ubiegłego roku skończył 90 lat. Od kilku miesięcy – po usunięciu nowotworu tarczycy – przebywał w szpitalu w Paryżu.

Był filozofem, pisarzem, znanym autorytetem moralno-religijnym oraz założycielem dwóch międzynarodowych ruchów o charakterze wspólnotowym: „L'Arche” oraz „Wiara i Światło”. W centrum tych ruchów są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 154 wspólnot „L'Arche” istniejących w 38 państwach oraz 1450 wspólnot „Wiary i Światła” w 85 krajach to centra przemiany dokonującej się w ludziach. Żyjąc od 52 lat we wspólnocie z osobami upośledzonymi umysłowo, Jean Vanier znany był jako głęboko zaangażowany obrońca osób ubogich i słabych. Podkreślał, że osoby z upośledzeniem mają do odegrania wielką rolę we współczesnym świecie i w Kościele.



Jego zdaniem osoby te rozwijają się szczególnie w sferze duchowej i emocjonalnej. Cechuje je nieograniczone zaufanie, wierność w przyjaźni i bezinteresowność, jak również bardzo głębokie wyczucie sfery sacrum. Tymi właśnie wartościami – zdaniem Vaniera – upośledzeni mogą służyć otaczającemu światu, goniącemu za powierzchownym sukcesem. Misją wspólnot jest uświadamianie otoczeniu, także wspólnocie Kościoła, istotnego znaczenia ludzi ubogich i upośledzonych.

źródło: pap

W polskim przekładzie ukazało się wiele książek Jeana Vaniera, wśród nich: „Wspólnota miejscem radości i przebaczenia”, „Depresja”, „Zranione ciało”, „Jezus, dar miłości”, „Serce Arki. Duchowość na każdy dzień” i „Wielkie pytania życia”.