Cena ropy w górę. Przyczyną napięta sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie

Ropa naftowa w USA szybko odzyskała siły, bo na Bliskim Wschodzie – bogatym w złoża ropy regionie – robi się niebezpiecznie – podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 62,42 USD, po wzroście ceny o 0,24 proc. Ropa Brent w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 71,28 USD za baryłkę, po zwyżce notowań o 0,07 proc.



USA skierowały grupę uderzeniową okrętów wojennych na Bliski Wschód, ponieważ zaistniało „wiarygodne zagrożenie ze strony sił irańskiego reżimu” dla sił zbrojnych lub interesów USA – poinformował w poniedziałek pełniący obowiązki szefa Pentagonu Patrick Shanahan.



W niedzielę doradca prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton podał, że na Bliski Wschód skierowano grupę uderzeniową okrętów wojennych z lotniskowcem „Abraham Lincoln” i eskadrę bombowców jako ostrzeżenie dla Iranu.



Sekretarz stanu USA Mike Pompeo z kolei poinformował, że USA zaobserwowały pewne działania Iranu, które mogą wskazywać „na możliwą eskalację”. W poniedziałek irańska agencja państwowa Irib podała, że Teheran wznowi część prac nad swoim programem atomowym, który został wstrzymany w 2015 roku w ramach umowy nuklearnej podpisanej z sześcioma mocarstwami.



Geopolityka a cena ropy



Te wszystkie informacje wpływają na wzrost notowań ropy naftowej, która w poniedziałek podczas handlu traciła nawet ponad 3 proc., po tym gdy prezydent USA Donald Trump zagroził podwyższeniem ceł na chińskie towary.



Od piątku cła na wybrane towary importowane z Chin do Stanów Zjednoczonych wzrosną z 10 do 25 procent, a dodatkowe taryfy zostaną nałożone na więcej chińskich produktów – ogłosił Trump w niedzielę na Twitterze.





„Ropa drożeje w reakcji na to, jak o kolejny stopień wzrosło ryzyko geopolityczne na Bliskim Wschodzie” – wyjaśnia Stephen Innes, szef handlu w SPI Asset Management.



„Ceny ropy szybko odżyły po wczorajszej wrzawie na giełdach paliw” – dodaje.



Ropa w USA zdrożała podczas poprzedniej sesji o 0,5 proc. 23 kwietnia surowiec osiągnął najwyższe notowania od niemal pół roku, ale od tego czasu już staniał o 6 proc.

