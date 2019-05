Wyciek setek litrów kwasu mrówkowego. Pracownicy magazynu w szpitalu

Ok. 500 litrów kwasu mrówkowego wyciekło we wtorek rano z hali magazynowej w Sokołowie (Mazowieckie). Do szpitala z objawami podtrucia trafiły cztery osoby – poinformował oficer prasowy KP PSP Pruszków st. kpt. Karol Kroć.

Na miejscu pracowała straż pożarna, która zbierała kwas i zabezpieczyła miejsce zdarzenia.



– Część substancji udało się zebrać, mamy cztery osoby poszkodowane. Jeszcze przed przybyciem straży były ewakuowane z hali – powiedział Kroć. W sumie razem z poszkodowanymi ewakuowano z magazynu ok. 20 pracowników.



– W tej chwili już nie ma zagrożenia, jeśli chodzi o tę substancję. Natomiast w początkowej fazie, kiedy dochodzi do rozszczelnienia zbiornika z kwasem mrówkowym, on jest drażniący. Jak każdy kwas, działa na skórę, na drogi oddechowe, oczy – podkreślił.

