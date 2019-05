17-letnia Patrycja odnalazła się. Dziewczyna przebywała na terenie Niemiec

Po niemal dwóch tygodniach odnalazła się 17-letnia Patrycja – poinformowała grupa „Zaginieni przed laty”, która pomogła w poszukiwaniach. Nastolatka przebywała na terenie Niemiec.

Dwa tygodnie temu Patrycja z podwarszawskiej miejscowości Szelkowo wsiadła do autobusu i udała się do stolicy. Wyjaśniła, że jedzie odwiedzić swojego chłopaka, którym ma być starszy od niej Artur. Para pojechała do Berlina, o czym 17-latka już nie powiedziała matce.



Ostatni kontakt z dziewczyną miał miejsce 25 kwietnia. Matka odebrała od niej telefon. Zapłakana Patrycja zadzwoniła od przypadkowej osoby, zaczepionej na dworcu kolejowym Ostbahnhof w Berlinie. Zanim matka zdążyła spytać, co się dzieje z jej córką, ta rozłączyła się. Ostatnie, co słyszała z ust córki, to okrzyk: „Nigdzie nie jadę!”.



Kobieta wybrała numer, z którego dzwoniła córka. Właścicielka telefonu powiedziała jej, że dziewczyna była na dworcu z chłopakiem, płakała i prosiła o możliwość zadzwonienia do Polski, gdyż jej telefon miał być popsuty.



Portal wp.pl informuje, że nastolatką zajęła się niemiecka policja, a na miejsce jedzie jej matka.

#wieszwiecej Polub nas