Birma zwolniła tysiące więźniów, w tym dziennikarzy Agencji Reutera

Biuro prasowe prezydenta Birmy poinformowało o wypuszczeniu na wolność 6520 osób z więzień w całym kraju. Zostały one zwolnione z odbywania kary w ramach dwóch amnestii ogłoszonych przed miesiącem w związku z Nowym Rokiem obchodzonym tam 17 kwietnia. Agencja Reutera informuje, że wśród zwolnionych są też dwaj pracownicy tej agencji: 33-letni Wa Lone i 29-letni Kyaw Soe Oo, którzy zostali skazani na 7 lat więzienia i spędzili już w nim ponad 16 miesięcy.

Wa Lone i Kyaw Soe Oo zostali zatrzymani w grudniu 2017 roku, gdy badali sprawę masakry 10 członków muzułmańskiej grupy etnicznej Rohingja w stanie Arakan (Rakhine) na zachodzie Birmy. Za ujawnienie tej masakry zostali uhonorowani Nagrodą Pulitzera – jednym z najważniejszych wyróżnień dziennikarskich na świecie.



Jednocześnie, niezależnie od międzynarodowego uznania, reporterzy ci zostali skazani przez sąd w Rangunie na siedem lat więzienia za posiadanie utajnionych dokumentów związanych z operacjami sił zbrojnych Birmy w czasie brutalnej kampanii przeciwko Rohingjom, która zmusiła ok. 740 tys. członków tej mniejszości do ucieczki przez granicę do Bangladeszu. 23 kwietnia Sąd Najwyższy Birmy odrzucił ich apelację.



Skazani dziennikarze nigdy nie przyznawali się do winy i twierdzili, że ich sprawa została ukartowana przez birmańskie władze. W czasie procesu jeden z policjantów wezwany w charakterze świadka przyznał, że jego przełożony nakazał mu, aby podrzucił reporterom tajne dokumenty.



Organizacje ds. praw człowieka wzywały faktyczną przywódczynię Birmy, Aung San Suu Kyi, aby użyła swoich wpływów i ułaskawiła dziennikarzy. Suu Kyi odmówiła jednak interwencji w ich sprawie.



Aresztowanie i skazanie dziennikarzy dokumentujących masakrę członków mniejszości etnicznej podsyciło międzynarodową krytykę wobec Suu Kyi. Z postacią wieloletniej opozycjonistki, prześladowanej przez wojskowe władze, i laureatki Pokojowej Nagrody Nobla wiązano wielkie nadzieje na demokratyzację i liberalizację Birmy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, Reuters

W ciągu trzech lat od przejęcia władzy przez partię Suu Kyi nadzieje na nową erę wolności wypowiedzi nie spełniły się – oceniono w lutowym raporcie grupy Human Rights Watch (HRW). Według tego raportu od czasu utworzenia rządu w 2016 roku do września 2018 roku w kraju zatrzymano co najmniej 43 dziennikarzy.