Pół miliarda dolarów na pomoc dla Palestyńczyków

Ministerstwo spraw zagranicznych Kataru poinformowało, że przeznaczy 480 mln dolarów na pomoc dla Palestyńczyków w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu. Pożyczki i bezzwrotne środki pomocowe mają zasilić budżet Autonomii Palestyńskiej.

Jak zaznaczono w komunikacie resortu kierowanego przez szejka Muhammada ibn Abd ar-Rahman as-Saniego, 300 mln dolarów zasili budżet Autonomii Palestyńskiej w sferze wydatków na ochronę zdrowia i oświatę. Natomiast 180 mln dolarów zarezerwowano na bieżące potrzeby społeczne i doraźną pomoc humanitarną w ramach Agendy Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA). Z tej transzy mają też pochodzić środki na dofinansowanie produkcji energii elektrycznej i zapewnienie dostępu do elektryczności mieszkańcom Zachodniego Brzegu i Strefy Gazu.



Agencje zwracają w komentarzach uwagę na fakt, że zapowiedź katarskiej pomocy finansowej pojawiła się w momencie, gdy zaczęło obowiązywać kruche zawieszenie broni między siłami obronnymi Izraela i palestyńskimi bojownikami w Strefie Gazy w konflikcie, który ma najkrwawszy przebieg od czasu wojny z 2014 roku.



Znieśli restrykcje ochronne



Armia Izraela poinformowała w poniedziałek, że zniosła na południu kraju restrykcje ochronne, do jakich mieli się stosować mieszkańcy Strefy Gazy, podczas gdy rządzący w Strefie Hamas powiadomił o porozumieniu w sprawie przerwania walk. Rozejm miał zostać osiągnięty dzięki mediacji Egiptu o godz. 4.30 czasu lokalnego (godz. 3.30 w Polsce).



Oprócz graniczącego ze Strefą Egiptu, cały szereg państw arabskich, w tym – prowadzący niezależną politykę zagraniczną Katar, żywi nadzieję, że zawieszenie broni się utrzyma. Również dyplomacja Unii Europejskiej ma nadzieję, że ustalenia dotyczące zawieszenia broni pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami będą przestrzegane. Rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji Maja Kocijanczicz podkreśliła, że tylko polityczne rozwiązanie może zakończyć konflikt. Dodała, że zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy mają prawo do życia w pokoju, bezpieczeństwie i godności. – Nasze stanowisko jasno mówi o rozwiązaniu dwupaństwowym. Kontynuujemy kontakty z naszymi partnerami – podkreśliła rzeczniczka. Jak zapewniła, Unia wykorzystuje środki, które ma do dyspozycji, by wpływać na obie strony.

źródło: pap

Począwszy od 1993 r. Komisja Europejska oraz kraje członkowskie UE udzielają największego procentowo wsparcia finansowego Autonomii Palestyńskiej, również w ramach Agendy Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie UNRWA. Stany Zjednoczone wycofały się w marcu 2018 r. z finansowania Autonomii za pośrednictwem tego programu ONZ (wycofanie nastąpiło w oparciu o Taylor Force Act) i bezpośrednio. W tym ostatnim wypadku cięcia objęły sumę 200 mln dolarów.W Strefie Gazy mieszka blisko 2 mln Palestyńczyków. Enklawa, na którą nałożono blokadę lądową i morską, przeżywa poważne trudności gospodarcze. Wskaźnik bezrobocia sięga tam obecnie 52 proc. Władze izraelskie utrzymują, że blokada jest nieodzowna, gdyż skutecznie utrudnia przemyt broni do Strefy Gazy.