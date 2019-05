Polskie jabłka podbijają Europę. Francuzi twierdzą, że to „samo zło”

Francuscy sadownicy skarżą się, że polskie jabłka, które wyrosły za unijne pieniądze, psują rynek – informuje „Puls Biznesu”. Polacy odpowiadają, że to reakcja wypychanej z rynku konkurencji.

Jabłka z Polski to samo zło – wynika z ostatniego artykułu na czytanym przez branżę owocowo-warzywną portalu Freshplaza.com, w którym zarzuty wobec polskich owoców stawiają Francuzi. Powodem jest aż dwunastokrotny wzrost importu z Polski.



Daniel Sauvaitre, szef organizacji zrzeszającej hodowców jabłek i gruszek, wskazuje, że od sierpnia 2018 r. do lutego 2019 r. Francuzi kupili od nas 13,9 tys. ton jabłek, podczas gdy rok wcześniej 1,16 tys. ton.



Konkurencja znad Sekwany stawia – przynajmniej w rozmowie z Freshplaza.com – wiele zarzutów naszym sadownikom. „OB” podaje, że Francuzi wytykają Polsce, iż od 10 lat bierze z Unii pieniądze na modernizowanie i rozbudowywanie hektarów z jabłoniami, dzięki czemu staliśmy się drugim producentem na świecie. Ponieważ utraciliśmy największego odbiorcę, czyli Rosję (w związku z embargiem), to przyjęliśmy „strategię agresywnego podboju” nowych rynków dzięki temu, że obowiązują u nas „najniższe środowiskowe, socjalne i sanitarne normy w Europie” – twierdzą francuscy sadownicy.



– To jest oczernianie polskich jabłek, które – zwłaszcza przez publikacje na branżowym portalu – ma nam zepsuć opinię wśród potencjalnych odbiorców i obniżyć wizerunek naszych owoców w Europie – tłumaczy Michał Lachowicz, szef grupy La-Sad.

