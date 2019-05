Prof. Półtawska: Ludzie, którzy oddali życie za ojczyznę, są wzorem dla następnego pokolenia

Człowiek musi odnaleźć swoją tożsamość – jesteś nie byle kim, jesteś człowiekiem na obraz Boga, mężczyzną czy kobietą, ale urodzonym w konkretnym miejscu, u konkretnych ludzi, i znasz swoją tożsamość Polaka, katolika, i to są twoje zobowiązania – wskazała w Zakopanem była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, przyjaciółka Jana Pawła II i honorowa obywatelka Zakopanego prof. Wanda Półtawska.

W poniedziałek wieczorem w Zakopanem odbył się koncert poświęcony pamięci ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, w którym uczestniczyła była więźniarka. Prof. Półtawska zabrała głos po wysłuchaniu koncertu artystów scen krakowskich, m.in. członków Piwnicy Świętego Norberta i grupy Loch Camelot.



– Okres II wojny światowej zniszczył poczucie godności człowieka, a wartość życia ludzkiego zmalała. Dla mnie osobiście wojna była szczególnym szokiem, bo ja miałam luksusową młodość i w ogóle nie znałam złych ludzi. Ludzie, którzy oddali życie za ojczyznę, są wzorem dla następnego pokolenia – przekonywała przyjaciółka Jana Pawła II.



Prof. Półtawska przypomniała, że gdy Karol Wojtyła został papieżem, chciał odbyć podróż do Niemiec i w miejscu, gdzie Niemcy rozstrzelali 13 młodych kobiet w obozie w Ravensbrück, chciał odprawić mszę świętą. – Władze niemieckie nie pozwoliły na to. Wobec tego my, jako byłe więźniarki, przygotowałyśmy tablicę pamiątkową i chcieliśmy, aby Jan Paweł II ją poświęcił na ołtarzu w Berlinie, ale na to również nie pozwolili. I tak udało nam się dotrzeć do papieża, który pobłogosławił tę tablicę – wspominała. Ta tablica została zawieszona w miejscu kaźni w 1997 r., ale wkrótce została zdemontowana i zastąpiona inną.



– Dziękuję za ten koncert, bo człowiek nie może żyć bez uniesień, jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II. Człowiek ma być szczęśliwy, człowiek jest stworzony do szczęścia – dodała.

Poniedziałkowy koncert poezji i muzyki w Zakopanem został przygotowany według koncepcji reżysera i aktora Andrzeja Roga – wybitnego artysty Krakowskiego Teatru STU, piosenkarza i reżysera, występującego w Teatrze Telewizji. Muzyczno-słowne wspomnienia były dedykowane ponad 40-tysiącom Polek, które zginęły w KL Ravensbrück, szczególnie mieszkankom Zakopanego.



Widzowie mieli okazję wysłuchać m.in. pieśni do wierszy Grażyny Chrostowskiej, która została rozstrzelana wraz z siostrą Polą i koleżankami z Pierwszego Transportu Lubelskiego 18 kwietnia 1942 r. Można było także wysłuchać poezji Zofii Górskiej, Haliny Golczowej, Marii Rutkowskiej-Kurcjuszowej, Zofii Pociłowskiej-Kann i Teresy Harsdorf-Bromowicz – nauczycielki, harcerki z Zakopanego aresztowanej przez gestapo w sierpniu 1944 r. Podczas koncertu wystąpiły znane w całym kraju solistki scen krakowskich: Desisława Christozowa-Gurgul, Kamila Klimczak, Monika Kępka, Maria Lamers, Ewa Landowska i Ewa Romaniak.



Największy na terenie Niemiec obóz koncentracyjny dla kobiet w Ravensbrück w Brandenburgii powstał w 1939 r. Do końca wojny przeszło przez niego około 132 tys. kobiet i 1 tys. dziewcząt z kilkudziesięciu krajów Europy. Ponad 90 tys. z nich zamordowano lub zmarły w wyniku głodu, chorób lub dokonywanych na nich zbrodniczych eksperymentów pseudomedycznych. Wśród więzionych kobiet było blisko 40 tys. Polek, z których wiele deportowano tam po upadku powstania warszawskiego. Obóz przeżyło około 8 tys. polskich więźniarek. Przeprowadzano tam masowe egzekucje, głównie na polskich uczestniczkach ruchu oporu i Żydówkach. Od 1941 r. więziono też 20 tys. mężczyzn.

30 kwietnia 1945 r. oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do obozu, w którym pozostało jedynie 2 tys. chorych więźniów.Po wojnie przed Brytyjskim Trybunałem Wojskowym w Hamburgu i trybunałem norymberskim postawiono część strażniczek i funkcyjnych z obozu, a także lekarzy, którzy prowadzili na więźniarkach eksperymenty. Część z nich skazano na karę śmierci i wykonano wyroki. Jednak osoby skazane na długoletnie więzienie, w tym także dożywotnie, zostały zwolnione za dobre sprawowanie około 1950 r. Wielu lekarzy eksperymentujących na ludziach uzyskało również od niemieckich władz zgodę na wykonywanie swojego zawodu już w latach 50.