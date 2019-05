„Alarm!”: Przedszkole z piekła rodem. Dzieci były kneblowane i zamykane

Zamykanie ust dzieciom klamerkami, bo były za głośno, zamykanie w ciemnych pomieszczeniach i kneblowanie chusteczkami – do takich drastycznych sytuacji dochodziło w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Skrzaty” w Chojnicach (woj. pomorskie). Przedszkolanki potrafiły też rzucić w dzieci butem. Kiedy rodzice zaalarmowali dyrekcję placówki oraz policję, dyrektor przedszkola usunęła ich dzieci z listy. Jako powód podano „krytyczną sytuację w grupie”. Burmistrz Chojnic złożył zawiadomienie do prokuratury i poprosił o interwencję biuro Rzecznika Praw Dziecka oraz zwrócił się o kontrolę do kuratorium oświaty.

