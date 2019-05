„Wiarygodne zagrożenie ze strony Iranu”. USA tłumaczą wysłanie grupy uderzeniowej

USA skierowały grupę uderzeniową okrętów wojennych na Bliski Wschód, ponieważ zaistniało „wiarygodne zagrożenie ze strony sił irańskiego reżimu” dla sił zbrojnych lub interesów USA – oznajmił pełniący obowiązki szefa Pentagonu Patrick Shanahan.

W niedzielę doradca prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton poinformował, że na Bliski Wschód skierowano grupę uderzeniową okrętów wojennych z lotniskowcem „Abraham Lincoln” i eskadrę bombowców jako ostrzeżenie dla Iranu.



Shanahan napisał na Twitterze, że „jest to rozważne pozycjonowanie aktywów wojskowych w odpowiedzi na wiarygodne zagrożenie”. „Wzywamy irański reżim do zaprzestania wszelkich prowokacji. Pociągniemy Iran do odpowiedzialności za jakikolwiek atak na siły USA lub nasze interesy” – napisał w kolejnym tweecie.



„Możliwa eskalacja”



Również w poniedziałek sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział, że USA zaobserwowały pewne działania Iranu, które mogą wskazywać „na możliwą eskalację”. – W związku z tym podejmujemy stosowne kroki (...), aby sprawić, że prezydent Donald Trump będzie miał pełen wachlarz możliwości, gdyby coś rzeczywiście się stało – dodał.



W poniedziałek irańska agencja państwowa Irib poinformowała, że Teheran wznowi część prac nad swoim programem atomowym, który został wstrzymany w 2015 roku w ramach umowy nuklearnej podpisanej z sześcioma mocarstwami.



Według Irib prezydent Iranu Hasan Rowhani zapowiedział rezygnację z niektórych zobowiązań zawartych w umowie nuklearnej, ale nie przewiduje całkowitego wycofania się z układu; agencja poinformowała, że decyzja o wznowieniu części prac nad programem nuklearnym to odpowiedź Teheranu na wycofanie USA z umowy i nałożenie na Iran surowych sankcji.

źródło: pap

Międzynarodowe porozumienie dotyczące kontroli irańskiego programu rozwoju broni jądrowej zawarte w 2015 roku dotyczyło ograniczenia przez Iran prac nad wzbogacaniem uranu w zamian za stopniowe znoszenie sankcji gospodarczych. Podpisały je Iran oraz sześć mocarstw, w tym pięć nuklearnych – USA, Rosja, Wielka Brytania, Francja i Chiny oraz Niemcy. Dodatkową stroną porozumienia jest Unia Europejska.Trump w zeszłym roku, mimo sprzeciwu innych sygnatariuszy paktu, zdecydował o wycofaniu USA z porozumienia, a teraz administracja USA zacieśnia restrykcje, dążąc do całkowitej izolacji Iranu i pozbawienia go dochodów z eksportu ropy.