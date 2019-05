Drugie miejsce w światowym konkursie dla polskiego projektu marsjańskiej kolonii

Drugie miejsce w prestiżowym ogólnoświatowym konkursie Mars Society (Towarzystwa Marsjańskiego) zajął projekt kolonii „Twardowsky” opracowany przez studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej. Marsjańskie osiedle dla tysiąca mieszkańców ma być samowystarczalne ekonomicznie.

Politechnika Wrocławska zwraca uwagę, że twórcy projektu musieli zmierzyć się z nie lada wyzwaniem. Kolonia powinna importować jak najmniej towarów z Ziemi, zaś dla wyrównania bilansu płatniczego produkować towary na eksport – przy czym koszt dostarczenia kilograma towaru z Błękitnej Planety na Czerwoną wynosi około 500 dolarów, zaś w kierunku odwrotnym około 200.



Zgodnie z założeniami konkursu kolonia sama wytwarza żywność, odzież i inne produkty codziennego użytku dla mieszkańców, materiały budowlane potrzebne do jej stopniowej rozbudowy, energię, pojazdy czy maszyny.



Wszystko to musieli wziąć pod uwagę projektanci, nie zapominając jednocześnie o bardzo wielu ograniczeniach, jakie wiążą się z warunkami panującymi na Marsie.



Na przykład planując rozwiązania z zakresu produkcji żywności, musieli wziąć pod uwagę zarówno prawdopodobnie mniejszą żyzność gleby marsjańskiej od ziemskiej czy temperaturę, która może spadać do nawet minus 140 st. C., sprawiając, że rośliny będą zamarzać w szklarniach umieszczonych na powierzchni planety.



Rozwiązaniem może być albo zakopanie szklarni pod marsjańską glebą, albo pokrycie ich nieprzejrzystą izolacją i wykorzystanie sztucznego światła.

Inne utrudnienia to np. szkodliwe dla człowieka promieniowanie jonizujące czy burze piaskowe z marsjańskiego pyłu, który może się wdzierać we wszelkie urządzenia i maszyny i szczelnie pokrywał panele fotowoltaiczne stanowiące jedno ze źródeł energii dla kolonii.Projektanci kolonii „Twardowsky” nie zadowolili się samym rozwiązywaniem problemów. Pomyśleli także o ułatwieniach dla mieszkańców. W codziennym funkcjonowaniu mają im tam pomagać roboty i sztuczna inteligencja.