Rzeczniczka UW: Jażdżewski nadużył zaufania UW jako gospodarza

Rolą organizatora spotkania takiego, jak to z Donaldem Tuskiem, jest przede wszystkim powitanie gościa i wprowadzenie do tematyki wykładu. Leszek Jażdżewski nadużył zaufania Uniwersytetu Warszawskiego jako gospodarza – oświadczyła rzeczniczka prasowa uczelni Anna Korzekwa-Józefowicz.

„Przedstawiciel »Liberté« formą swojego wystąpienia nadużył zaufania Uniwersytetu jako gospodarza. Osoby zainteresowane wydarzeniem rejestrowały się na wystąpienie przewodniczącego Rady Europejskiej, a nie na inne spotkanie – stwierdziła rzeczniczka w informacji zamieszczonej na stronie uczelni.



Jak dodała, według przyjętej na UW praktyki rolą organizatora spotkania takiego, jak wystąpienie Donalda Tuska, jest przede wszystkim powitanie gościa i wprowadzenie do tematyki jego wykładu.



„Leszek Jażdżewski wykorzystał tę okazję do przedstawienia swojej politycznej agendy. Posłużył się przy tym retoryką niezgodną z Misją Uniwersytetu i zdecydowanie odbiegającą od standardów dialogu, tak istotnych na Uniwersytecie” – oceniła Korzekwa-Józefowicz.

W związku z wystąpieniem Jażdżewskiego list do rektora UW Marcina Pałysa skierował zaraz po tych wydarzeniach wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.



Napisał w nim: „w imię obrony etosu akademickiego czuję się zobowiązany do przekazania Panu mojego stanowczego przekonania, że brak reakcji władz uczelni na obrażanie którejś z grup współtworzących polską wspólnotę aksjologiczną stanowi ciemną kartę w historii Uniwersytetu Warszawskiego”.



Sam Pałys także odniósł się do wypowiedzi Jażdżewskiego. „Wystąpienie przedstawiciela Liberté na UW oceniam bardzo krytycznie. Taka retoryka jest niezgodna z misją Uniwersytetu, rażąco odbiega od standardów dialogu, których chcemy przestrzegać” – napisał na Twitterze rektor UW.