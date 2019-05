Prof. Legutko o materiale w ARD: Bezczelny, niesłychana arogancja

– To jest dość bezczelny materiał; bo co to w ogóle jest za pomysł, żeby media niemieckie czy jakiekolwiek inne ustalały priorytety takiego czy innego kanału w jakimkolwiek innym kraju? To jest niesłychana arogancja – ocenił w programie „Minęła 20” prof. Ryszard Legutko. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości skomentował krytyczny materiał niemieckich mediów publicznych dotyczący transmisji na żywo w TVP Info defilady wojskowej zamiast wystąpienia Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim.

Pierwszy program niemieckiej telewizji publicznej ARD w głównym wydaniu wiadomości „Tagesschau” zwrócił uwagę na wzrastającą liczbę ataków na wolność mediów. W materiale nawiązano do przemówienia Donalda Tuska, którego wystąpienie transmitowane było przez prywatną stację TVN. W materiale podkreślono, że publiczny nadawca TVP w tym czasie pokazywał defiladę wojskową.



– Jakby mieli chociaż odrobinę autorefleksji, to by wiedzieli, że akurat ten kraj, czyli Niemcy, podobnie jak Francja i parę jeszcze innych krajów, to są antyprzykłady wolności mediów – mówił gość TVP Info i wskazał, że media mówią tam jednym głosem, który jest głosem rządu i elit rządzących. – Tam nie ma miejsca na odszczepieństwa, dysydentów – mówił polityk PiS.



Na atak niemieckiej telewizji odpowiedział także prezes TVP Jacek Kurski. „Jesteśmy Telewizją Polską i mamy obowiązki polskie, jesteśmy dumni z Polski a polskość to dla nas normalność” – napisał na Twitterze prezes Kurski.

Odpowiedź tę Legutko ocenił jako słuszną. – Jest ostra, ale adekwatna – powiedział. – Za niemiecką reakcją stoją intencje polityczne – dodał i wskazał, że Donald Tusk jest uważany za polityczne ramię UE, który ma w Polsce zrobić porządek.– Dlatego pozwalają mu na te wszystkie rzeczy: wypowiedzi zupełnie skandaliczne, niezgodne z funkcją przewodniczącego Rady Europejskiej. Dlatego bez żadnych wyborów przedłużyli mu kadencję – stwierdził prof. Legutko.