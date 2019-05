„Newsweek” publikuje dwa sprostowania. Zwlekał z tym półtora roku

Tygodnik „Newsweek” Tomasza Lisa opublikował dwa sprostowania do artykułów zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące działań senatora PiS Grzegorza Biereckiego i Krajowej SKOK. Wcześniej odmówił ich publikacji. Sprawę opisał portal wpolityce.pl.

W artykule Michała Krzymowskiego i Wojciecha Cieśli „Dobrodziej prawicy śpi spokojnie” opublikowanym w „Newsweek Polska” w lutym 2016 r. opisywano, jak rzekomo miało wyglądać postępowanie gdańskiej prokuratury w sprawie przepływów pieniędzy między spółką, której członkiem jest Bierecki, a KSKOK. Śledztwo umorzono pod koniec 2015 r.



Artykuł zawierał szereg nieprawdziwych i nieścisłych informacji, w związku z czym Bierecki i KSKOK wystąpili o sądowy nakaz publikacji sprostowań. Wyrok Sądu Apelacyjnego z 5 września 2017 r. nie został wykonany przez tygodnik, który wniósł skargę kasacyjną. W połowie kwietnia tego roku Sąd Najwyższy ją oddalił, uznając, że stanowisko powodów było w pełni słuszne. W myśl orzeczenia redaktor naczelny tygodnika ma zwrócić Biereckiemu i KSKOK koszty za postępowanie kasacyjne. Tygodnik będzie musiał też opublikować oba sprostowania.



Sprawę skomentował dla portalu mecenas Dariusz Pluta, reprezentujący powodów.



– Dla mnie zadziwiające w tej sprawie było i pozostaje ignorowanie prawomocnego wyroku sądu nakazującego publikację sprostowań przez redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek Polska”, który na co dzień deklaruje przywiązanie do zasad praworządności oraz szacunek dla prawomocnych i wykonalnych wyroków sądowych. (…) W rezultacie jednak nastąpiło zwycięstwo prawa i jego racjonalnej wykładni (i to na najwyższym poziomie orzeczniczym Sądu Najwyższego) nad działaniami i postawą, których celem było niedopuszczenie lub co najmniej istotne opóźnienie skorzystania przez uprawnionych z praw podmiotowych zagwarantowanych ustawą, tj. prawa do sprostowania nieścisłej lub nieprawdziwej informacji zawartych w materiale prasowym – powiedział.

Poniżej treść sprostowań zamieszczonych w „Newsweeku”:

Nieprawdą jest, że zignorowałem postanowienie prokuratury w przedmiocie wydania jakiegokolwiek dokumentu albo że zasłoniłem się tajemnicą przedsiębiorstwa. Na pisemne wezwanie prokuratury niezwłocznie złożyłem materiały, którymi dysponowałem, wskazując jednocześnie w piśmie złożonym do akt sprawy, że pozostałe materiały, jako objęte tajemnicą, do której przestrzegania jestem zobowiązany jako Prezes Zarządu SKOK Holding, złożę po zwolnieniu mnie przez prokuratora z tej tajemnicy. Decyzja o zwolnieniu mnie z tej tajemnicy nie została podjęta.



Grzegorz Bierecki



Sprostowanie



W materiale prasowym opublikowanym na str. 10-12 oraz str. 14 numeru 17/2016 Newsweek Polska pt. „Dobrodziej prawicy śpi spokojnie” zawarto nieprawdziwe wiadomości odnoszące się m.in. do Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (dalej: KSKOK) wymagające sprostowania:



1. Nieprawdą jest, że prokurator prowadząca postępowanie odnotowała, iż: „Zarządca komisaryczny SKOK Wołomin wnioskował o pomoc stabilizacyjną, która umożliwiałaby proces sanacji tej kasy, a której ostatecznie nie otrzymał. Krajowa SKOK dysponowała adekwatnymi do oczekiwać zarządcy komisarycznego środkami (…)”. Powyższy cytat, który dotyczy KSKOK, jest nieprawdziwy.

2. Nieprawdą jest, że KSKOK nie wykonuje, bądź nie wykonywała nadzoru właścicielskiego nad SKOK Holding Sarl (dalej: SKOK Holding).



3. Nieprawdą jest, że KSKOK rezygnuje na rzecz SKOK Holding z należnej dywidendy praz że podejmuje decyzje w interesie tej spółki. KSKOK nigdy nie rezygnowała z takiej dywidendy, a decyzje podejmuje w interesie wszystkich swoich członków oraz swoim.



4. Nieprawdą jest, że śledztwo w zakresie wyłączonego „wątku dywidendy” dotyczyło szkody wyrządzonej „majątkowi SKOK-ów” albowiem taka kategoria w sensie prawnym i faktycznym w ogóle nie istnieje. KSKOK nie została wyrządzona żadna majątkowa krzywda.



Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa