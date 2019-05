Prezes TVP odpowiada Niemcom: Jesteśmy Telewizją Polską i mamy obowiązki polskie

„Jesteśmy Telewizją Polską i mamy obowiązki polskie, jesteśmy dumni z Polski a polskość to dla nas normalność” – napisał na Twitterze prezes TVP Jacek Kurski w odpowiedzi na atak ze strony niemieckich mediów publicznych, które skrytykowały TVP za transmitowanie na żywo defilady z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, z udziałem prezydenta i najwyższych władz, a nie… wystąpienie Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim.

Pierwszy program niemieckiej telewizji publicznej ARD w głównym wydaniu wiadomości „Tagesschau” zwrócił uwagę na wzrastającą liczbę ataków na wolność mediów. W materiale nawiązano do przemówienia Donalda Tuska, „najważniejszego polityka opozycyjnego w Polsce”, którego wystąpienie transmitowane było przez prywatną stację TVN. W materiale podkreślono, że publiczny nadawca TVP w tym czasie pokazywał defiladę wojskową.



Jacek Kurski przypomniał, jakie treści promowano w czasie imprezy z udziałem szefa Rady Europejskiej. Prezes TVP napisał na Twitterze: „ARD atakuje TVP za to, że w Święto Polski i Kościoła transmitowała defiladę zamiast show D. Tuska, w kt. przyrównano Krzyż do pałki, Kościół do świń a Węgry do odbytu. Jesteśmy Telewizją Polską i mamy obowiązki polskie, jestesmy dumni z Polski a polskość to dla nas normalność”.



Szef Rady Europejskiej przyjechał do Warszawy 3 maja. Po południu wygłosił wykład na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie m.in. powiedział: „Dzisiaj jest takie modne hasło, że »Polska jest sercem Europy« . Ja bym bardzo przestrzegał przed takimi pozornie atrakcyjnymi często anatomicznymi porównaniami. Okej, Szwecja jeszcze może się ucieszyć, bo jak patrzę na mapę to będzie głową, ale sojusznik autorów tego hasła, Viktor Orbán może się poczuć lekko skrępowany”.

źródło: Twitter, portal tvp.info

Słowa „jesteśmy Telewizją Polską i mamy obowiązki polskie” to parafraza słynnego cytatu z „Myśli nowoczesnego Polaka”, publikacji jednego z ojców polskiej niepodległości, Romana Dmowskiego: „Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka”.