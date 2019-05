Politycy o Broniarzu: Jest problemem, powinien być w drugiej linii

– Był cel polityczny: chodziło o to, aby do strajku doszło. Strajk był wpisany w strategię polityczną opozycji. W tym sensie Sławomir Broniarz jest problemem – powiedział w programie „Gość Wiadomości” Jacek Sasin, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mówiąc o strajku nauczycieli. – Pan Broniarz powinien być w drugiej linii. W pierwszej powinny być nowe twarze – ocenił Grzegorz Długi z Kukiz'15.

– Pan Broniarz przez to, że był twarzą strajku, spowodował jego upolitycznienie. I spowodował, że strajk się nie udał – ocenił Grzegorz Długi, Kukiz'15.



– PiS, które jest czułe na punkcie symboli, nie mogło nic dać Broniarzowi, który był symbolem PO, SLD. I to należało też zrozumieć. Strajkujący powinni wiedzieć, że jeżeli chcą od rządu coś wyszarpać, wygrać, wytargować – to trzeba też dbać o to, aby ten rząd też nie tracił twarzy. I to był błąd. Pan Broniarz powinien być w drugiej linii. W pierwszej powinny być nowe twarze – powiedział polityk Kukiz’15.



– My nie mamy żadnego problemu, żeby usiąść z panem Broniarzem do jednego stołu i rozmawiać – zapewnił Jacek Sasin, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.



Podkreślił jednak, że szefowi ZNP przyświecały inne cele. – Był cel polityczny: chodziło o to, aby do strajku doszło. Strajk był wpisany – i co do tego nie mam żadnych wątpliwości – w strategię polityczną opozycji. W tym sensie Sławomir Broniarz jest problemem, bo żeby się porozumieć, potrzeba woli dwóch stron – powiedział Sasin.



Minister dodał, że taka wola ze strony rządu była. – Jesteśmy otwarci na rozmowę i poprawę sytuacji, ale oczekujemy partnera po drugiej stronie. Na razie Sławomir Broniarz tym partnerem nie był, bo nie jest skłonny do kompromisu i porozumienia – dodał polityk PiS.

