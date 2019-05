Złoto i platyna są z kosmosu. Mają kilka miliardów lat

0,3 proc. najcięższych pierwiastków na Ziemi prawdopodobnie pochodzi z kolizji dwóch gwiazd neutronowych, która 4,6 mld lat temu nastąpiła niedaleko Układu Słonecznego. Wśród nich znajdują się: złoto, platyna, uran, a także jod, który nosimy w naszych ciałach.

Jak wyjaśniają naukowcy z Columbia University i University of Florida, badając znajdowane na Ziemi meteoryty można wiele powiedzieć o przeszłości Układu Słonecznego. Zawierają one m.in. radioaktywne izotopy, które rozkładają się ze znaną prędkością. Dzięki temu można np. określić, kiedy zostały utworzone.



Badacze – autorzy pracy opublikowanej na łamach „Nature” – porównali skład meteorytów z komputerowymi symulacjami Drogi Mlecznej. Analiza ta doprowadziła ich do wniosku, iż ok. 100 mln lat przed powstaniem Układu Słonecznego, mniej więcej 1000 lat świetlnych od obłoku gazu, z którego Układ powstał, doszło do zderzenia dwóch gwiazd neutronowych.



1000 lat świetlnych to stosunkowo niedaleko. Cała galaktyka mierzy ok. 100 tys. lat świetlnych. „Gdyby podobne wydarzenie miało miejsce w podobnej odległości, w naszych czasach, powstałe promieniowanie zdominowałoby całe nocne niebo” - podkreśla astrofizyk prof. Szabolcs Márka z Columbia University.



To pojedyncze wydarzenie, zdaniem badaczy stało się źródłem 0,3 proc. obecnych na Ziemi najcięższych pierwiastków, w tym złota, platyny, uranu, a także kluczowego dla życia jodu.

źródło: pap

„Nasze badanie rzuca nowe światło na procesy zaangażowane w powstanie Układu Słonecznego i ustalenie jego składu. Rozpocznie ono nowe poszukiwania w takich dyscyplinach jak chemia, biologia czy geologia, mogące pomóc w rozwiązywaniu kosmicznych zagadek” – twierdzi prof. Imre Bartos z University of Florida.„Nasza praca dotyczy fundamentalnych pytań stawianych przez ludzkość - skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy? Trudno jest opisać ogromne emocje, jakie czuliśmy po uświadomieniu sobie, co odkryliśmy i co to oznacza dla poszukiwań odpowiedzi na pytanie o nasze miejsce we Wszechświecie” – relacjonuje współautor dokonania.