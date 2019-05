Wystawa „Bratanków dzieje wspólne”. Jest m.in. papieski miecz ceremonialny

Miecz ceremonialny papieża Juliusza II dla króla Władysława II Jagiellończyka, buławę Stefana Batorego, szablę generała Józefa Bema a także wyjątkowy numizmat: złotą monetę Zygmunta III Wazy o nominale stu dukatów można oglądać na wystawie „Bratanków dzieje wspólne - Unikaty ze zbiorów budapesztańskich”. Otworzył ją w warszawskich Łazienkach Królewskich wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

Na ekspozycji dokumentującej dzieje przyjaźni polsko-węgierskiej znalazło się kilkadziesiąt bezcennych eksponatów, wystawianych na co dzień w muzeach na Węgrzech. Pokazują fragmenty wspólnej historii Węgrów i Polaków.



– To wystawa osobliwa i wyjątkowa, podobnie jak relacje polsko-węgierskie – mówił podczas dzisiejszego wernisażu minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Przypomniał on o pomocy Węgrów dla Polaków w 1920 r. i w czasach drugiej wojny światowej oraz Polaków dla Węgrów w 1956 r.



– Wyjątek potwierdza regułę, trudno o lepszą charakterystykę stosunków polsko-węgierskich. Regułą w tym wypadku są: wzajemny szacunek, pomoc i w końcu, niewątpliwe, zwykła sympatia - dodał wicepremier.

źródło: TVP Info, IAR

Na wystawie będzie można zobaczyć m. in. miecz ceremonialny papieża Juliusza II dla króla Władysława II Jagiellończyka, buławę Stefana Batorego, szablę generała Józefa Bema, unikalną, złotą monetę: sto dukatów Zygmunta III Wazy, ale także np. papierośnica ofiarowana Zoltánowi Baló przez internowanych żołnierzy polskich w 1941 r.– Nasza wspólna przyszłość kryje się w przeszłości – mówił minister zasobów ludzkich Węgier, Miklós Kásler. – Tysiąc lat opieraliśmy się na naszej kulturze, naszych wartościach, tradycjach, zdolności do tworzenia państwa oraz na chrześcijaństwie. Jeżeli nadal będziemy budować na tych wartościach, to przyszłość będzie należeć do nas – dodał węgierski minister.Wystawę będzie można obejrzeć w Podchorążówce Łazienek Królewskich do 6 sierpnia. Ekspozycji będą towarzyszyły warsztaty i wykłady. Wyjaśnione zostanie m. in., jak pochodząca z Ameryki Południowej papryka stała się symbolem kuchni węgierskiej.