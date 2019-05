Wprowadzili karę śmierci za homoseksualizm, ale nie będą jej wykonywać. Decyzja sułtana

Sułtan Brunei Hassanal Bolkiah ogłosił zawieszenie wykonywania kary śmierci za homoseksualizm. Zgodnie z szariatem, który od kilku lat wprowadzany jest w Brunei, stosunki seksualne między osobami tej samej płci powinny być karane ukamienowaniem.

Nowe prawo z najwyższym wymiarem kary za homoseksualizm, za który do tej pory groziło 10 lat więzienia, zostało wprowadzone w Brunei w kwietniu. Taki sam wyrok groził za gwałt, niewierność małżeńską, rabunek i obrażanie proroka Mahometa. Natomiast za kradzież nowe przepisy przewidują amputację ręki. Za aborcję – jedynie chłostę.



ONZ apelowała do władz Brunei, by zrezygnowały z „drakońskich kar”, obrońcy praw człowieka z Human Rights Watch określili nowy system kar jako „wyjątkowo barbarzyński”, a Amnesty International nazwała zmieniony kodeks karny Brunei „bardzo wadliwym i zawierającym liczne zapisy łamiące prawa człowieka”.



Swój sprzeciw wyrażali także znani aktorzy i celebryci, jak George Clooney i Elton John. Wezwali oni do bojkotu luksusowych hoteli, należących do Agencji Inwestycyjnej Brunei, na której czele stoi sułtan Hassanal.

Pod presją krytyki władca postanowił zrewidować swoje stanowisko w sprawie nowych przepisów. W wystąpieniu telewizyjnym 5 maja ogłosił memorandum na wykonywanie kary śmierci, poinformował również, że jego kraj ratyfikuje konwencję ONZ mówiącą o zakazie stosowania tortur.Agencje zauważają, że decyzja sułtana zbiegła się z początkiem ramadanu, świętego miesiąca dla muzułmanów, który rozpoczął się 6 maja. W 420-tysięcznym sułtanacie wyznawcy islamu stanowią dwie trzecie mieszkańców.

– Zdaję sobie sprawę, że jest wiele obaw i błędnych wyobrażeń w związku z wdrażaniem islamskiego kodeksu karnego. Mam nadzieję, że po ich wyeliminowaniu zalety nowego prawa będą oczywiste – powiedział władca Brunei, broniąc prawa szariatu.



Podkreślił, że „jest ono kluczowe w ochronie moralności i przyzwoitości społecznej”.



Obowiązujący równolegle z religijnym prawem islamskim kodeks karny prawa powszechnego w Brunei zakłada najwyższy wymiar kary za niektóre przestępstwa, ale egzekucji w tym kraju nie wykonuje się od 1957 r., a od ponad 20 lat obowiązuje moratorium na karę śmierci.