Europoseł PiS: Donald Tusk doskonale wiedział o czym Jażdżewski będzie mówił

– Nie wierzę w to, żeby Donald Tusk nie wiedział, o czym pan Jażdżewski będzie mówił. Doskonale wiedział – powiedział w programie „O co chodzi” europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski, odnosząc się do słów Leszka Jażdżewskiego, które padły przed wystąpieniem Donalda Tuska. – Potępiam język, ale problemy pozostają – wskazał Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Agnieszka Ścigaj z Kukiz’15 oceniła, że wystąpienie szefa Rady Europejskiej to wspomaganie kampanii wyborczej.

W piątek w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego redaktor naczelny „Liberté!”. Leszek Jażdżewski zabrał głos przed wystąpieniem Donalda Tuska. – Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, żeby sprawować funkcję sumienia narodu – powiedział Jażdżewski.



– To ewidentnie wspomaganie kampanii wyborczej – powiedziała Agnieszka Ścigaj z Kukiz’15. Jej zdaniem źle, że robi to urzędnik, który, jak podkreśliła, powinien być apolityczny. – W ogóle dzieje się coś bardzo złego, jeśli chodzi o instytucje KE, unijne – dodała.



– Donald Tusk mówił o historii, konstytucji. Natomiast sam atak nie był przeprowadzony przez Tuska – powiedział Kosma Złotowski europoseł PiS.



Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący SLD, przyznał, że sam nie użyłby języka, którym posłużył się Jażdżewski. – Ale z drugiej strony nie zamiatajmy problemów pod dywan. Bo jest problem pedofilii w Kościele, nadużywania środków finansowych państwa. Jest ojciec Rydzyk, który ciągnie z budżetu państwa ogromne pieniądze – mówił. – Potępiam język, ale problemy pozostają – wskazał.

