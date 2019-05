Tusk narzeka na smog. Poseł PiS: wyrok TSUE podsumował pana sukcesy w tym zakresie

„Pozwalam sobie podesłać wyrok TSUE, który podsumował Pana sukcesy (2007-2015) w zakresie czystego powietrza” – napisał na Twitterze poseł PiS Waldemar Buda, oznaczając Donalda Tuska. W lutym 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że w czasach rządów PO Polska łamała prawo UE, dopuszczając do nadmiernych, wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu PM10 zawieszonego w powietrzu. Mimo to w trakcie niedawnego wystąpienia Tusk mówił, że poziom skażenia powietrza jest alarmujący.

3 maja na Uniwersytecie Warszawskim przewodniczący Rady Europejskiej miał wystąpienie, w którym poruszył m.in. sprawę czystości powietrza.



– 50 tys. ludzi w Polsce umiera rocznie z powodu smogu, właściwie bezpośrednio. Miasto wielkości Sieradza znika co roku – mówił Tusk.



– Dzisiaj sobie uświadomiłem, że to jest niezwykle dziwna forma patriotyzmu: sprowadzać rosyjski węgiel z Donbasu, finansować imperialne pomysły prezydenta Putina, które zagrażają naszemu bezpośredniemu sąsiadowi i przyjacielowi, Ukrainie, i dawać mu 3,5 mld zł rocznie za ten węgiel z okupowanej części Ukrainy, i truć tym rosyjskim węglem polskie dzieci – dodawał były premier.

Do słów tych odniósł się Waldemar Buda. Przypomniał on wyrok TSUE z 2018 r., gdzie napisano m.in.: „przekraczając od 2007 r. do 2015 r. włącznie dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w 35 strefach oceny i zarządzania jakością powietrza oraz roczne wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w 9 strefach oceny i zarządzania jakością powietrza (…) uchybiła zobowiązaniom ciążącym na tym państwie członkowskim (…)”.

Wcześniej w Polskim Radiu Katowice wypowiedź Tuska komentował także Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii. Jak mówił, węgiel z Donbasu to surowiec dobrej jakości, którego nie używa ani polska energetyka, ani odbiorcy indywidualni, których paleniska nie są przystosowane do spalania takiego paliwa.



– Jedynie przez niektóre podmioty w Polsce, ale prywatne – chcę to bardzo mocno podkreślić – jest on wykorzystywany do chemii. Ale podmioty Skarbu Państwa, polska energetyka czy nawet odbiorcy indywidualni nie korzystają z tego węgla, bo nawet nie mają przystosowanych ku temu palenisk. Ten węgiel pojawia się jako transport do Niemiec, (...) Polska z tym nie ma nic wspólnego – zapewniał polityk.