Nie żyje mężczyzna, który próbował dokonać samospalenia w Al. Ujazdowskich

Mężczyzna, który we wtorek próbował dokonać samospalenia w Al. Ujazdowskich, zmarł w sobotę w szpitalu. Prokuratura zleciła sekcję zwłok pokrzywdzonego – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński.

Jak powiedział prok. Łapczyński, w toku oględzin m.in. zabezpieczono próbki substancji, której użył pokrzywdzony. Zabezpieczony materiał zostanie zbadany przez biegłych, aby sprawdzić, jakiego rodzaju była to substancja.



– Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wszczęła śledztwo w kierunku doprowadzenia pokrzywdzonego namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie – poinformowała Prokuratura Okręgowa. Jak dodano, została przesłuchana rodzina mężczyzny.



Do próby samospalenia doszło przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w warszawskich Al. Ujazdowskich. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, sytuacja została już opanowana, a mężczyzna był przytomny. Został przekazany funkcjonariuszom pogotowia ratunkowego – informowała krótko po zdarzeniu Straż Pożarna.

Jak powiedział kpt. Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, strażacy odebrali zgłoszenie o zdarzeniu ok. godz. 13.40, a na miejsce wysłano trzy zastępy państwowej straży pożarnej.