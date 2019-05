Ruszyła budowa Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II

Budowa Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, rozpoczęła się właśnie w Toruniu – poinformowało na swojej stronie internetowej Radio Maryja. Placówka poświęcona będzie tematyce początków chrześcijaństwa w Polsce widzianej oczami papieża Polaka. Obiekt ma zostać wybudowany do końca marca 2021 r.

Muzeum zostanie wzniesione między kampusem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w zachodniej części Torunia.



– 30 kwietnia przekazaliśmy plac budowy wykonawcy. Prace potrwają 100 tygodni, czyli niecałe dwa lata. Muzeum powinno zostać wybudowane do końca marca 2021 r. To wyzwanie dla wykonawcy duże, bo to jednak obiekt ogromny. W międzyczasie – mam nadzieję – zostanie rozpisany kolejny konkurs i przetarg na przygotowanie wystawy stałej. Chcemy te dwa etapy połączyć, żebyśmy rzeczywiście za dwa lata mogli otworzyć muzeum z wystawą stałą – powiedziała dyrektor.



Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk zaznaczył, że przyszłe „muzeum nie będzie statyczne, ale bardzo żywe, współczesne, przemawiające do ludzi”.



Kochanowicz-Mańk podkreśliła, że muzeum będzie prezentować historię początków chrześcijańskiej Polski widzianą oczami Jana Pawła II.



– Chcemy zrozumieć jego przekaz. Jan Paweł II w wielu sytuacjach, w wielu homiliach, w wielu wypowiedziach pokazywał nam, jak odczytywać to, co kiedyś było w Polsce, co się zdarzyło, jak to było ważne, jakie miało znaczenie dla dzisiejszych pokoleń, jak odczytać to dzisiaj – dodała.

Na przeciwko miejsca, w którym stanie muzeum, rozpoczęło się tworzenie parku pamięci, będą w nim umieszczone nazwiska Polaków, którzy pomagali Żydom podczas drugiej wojny światowej.



W pierwszym etapie, prawdopodobnie we wrześniu, zostanie umieszczonych 16 tys. nazwisk, a docelowo ma ich być 40 tys. Będą one umieszczone na szklanych tablicach, które zostaną zamontowane w kształcie konturu Polski.



Wieczorem tablice mają być podświetlane na biało-czerwono. W parku znajdą się tzw. kioski interaktywne, służące pokazaniu sylwetek osób upamiętnionych na tablicach. W parku pamięci znajdą się też nazwiska około 400 Ukraińców, którzy zginęli za ratowanie Polaków.



Radio Maryja podało, że muzeum będzie współtworzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a dyrektora placówki będzie powoływał minister kultury po uzgodnieniu kandydatury z Fundacją Lux Veritatis.



W połowie zeszłego roku umowę w sprawie powstania Muzeum „Pamięć i Tożsamość” podpisało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja Lux Veritatis. W umowie resort kultury zobowiązał się przekazać w latach 2018-20 70 mln zł na budowę siedziby muzeum wraz z infrastrukturą umożliwiającą rozpoczęcie działalności.



18 kwietnia MKiDN poinformowało o wydaniu promesy finansowania w najbliższych latach inwestycji kwotą 117 mln zł, zaznaczając, że aktualizacja kwoty wynika z sytuacji na rynku inwestycji, w szczególności inwestycji muzealnych oraz rzeczywistych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

