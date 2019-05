Zmarł Zdzisław Greffling, żołnierz Szarych Szeregów. Miał 91 lat

Zmarł Zdzisław Greffling, żołnierz Szarych Szeregów, działacz NSZZ „Solidarność” i współtwórca Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej – poinformował bielski magistrat. Greffling odszedł w piątek w wieku 91 lat. Pogrzeb odbędzie się w czwartek.

Zdzisław Greffling urodził się 11 czerwca 1928 r. w Częstochowie. Podczas wojny działał w rodzinnej miejscowości w Szarych Szeregach. W latach 1948-55 służył w wojsku, a później do 1993 r. pracował w zakładach wełniarskich w Bielsku-Białej. W 1972 r. ukończył wydział budowy maszyn Politechniki Wrocławskiej.



Od września 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. był współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej i jego pierwszym prezesem. Za swoje zasługi dla KIK otrzymał tytuł honorowego członka.



Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem, a następnie przewodniczącym Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Bielsku-Białej. Od 1984 r. współorganizował w bielskim kościele Opatrzności Bożej msze św. za ojczyznę.



W latach 1989-92 był przewodniczącym zakładowej Solidarności w bielskiej firmie włókienniczej Bewelana. W 1993 r. przeszedł na emeryturę.



W 1989 r. wstąpił do Światowego Związku Żołnierzy AK, gdzie pełnił funkcję m.in. prezesa oddziału Bielsko-Biała, a od 2000 r. wiceprezesa zarządu wojewódzkiego w Katowicach. Był współtwórcą i długoletnim członkiem władz Stowarzyszenia Dom Polski w Bielsku-Białej. Należał do Akcji Katolickiej.

Zdzisław Greffling w 2000 r. został awansowany do stopnia majora. Odznaczony był m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”, który przyznaje Stolica Apostolska.W 2012 r. wpisany został do „Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej”. Miał też tytuł „Zasłużony dla podbeskidzkiej Solidarności”.Zmarły spocznie w czwartek na bielskim cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej.