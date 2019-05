Tuska pomysł na… Grzegorza Schetynę [OPINIA]

Zróbmy koalicję, która zjednoczy prawie całe ideowe spektrum opozycji – od centrolewicy, przez liberałów i deklaratywnie przynajmniej konserwatywnych chadeków i ludowców – by wspólnie pokonać Prawo i Sprawiedliwość. To pomysł, który ma 50 proc. szansy na wygraną, a wyższej szansy na razie nie będzie. Aby jednak dociągnąć taki wynik do wyborów trzeba dokonać rzeczy bardzo trudnej, a mianowicie nikogo nie urazić. Jak wiemy, praktycznie od początku się to nie udaje.

Donald Tusk, którego chyba można uznać za głównego sprawcę ostatniego ideologicznego zamieszania w kotle Koalicji Europejskiej, zapomniał najwyraźniej lub też zwyczajnie nie chciał pamiętać o tym, jak potoczyły się losy bardzo chętnie w ten weekend przywoływanego „czarnego protestu”.



Była to, jak możemy pamiętać, pierwsza inicjatywa społeczno-polityczna, która mogła realnie zachwiać poparciem dla rządu. Oparta na kłamstwie przypisującym PiS radykalny antyaborcyjny projekt ustawy, który powstał zresztą w raczej nieprzychylnym tej partii środowisku, skutecznie wdrukowała opinii społecznej hasło „PiS atakuje kompromis aborcyjny”. Jednak, wbrew zaklęciom i planom, „czarny protest”, choć do dziś straszy na wielu facebookowych awatarach, nie obalił rządu, nie wpłynął nawet na jego społeczne poparcie.



Jeśli nawet urwał PiS 1 czy 2 proc., to jedynie ze strony rozczarowanych dość zachowawczą postawą rządu przeciwników aborcji, którzy liczyli na więcej, choć niekoniecznie aż tyle, ile chcieli zobaczyć przedstawiciele fundacji Prawo do Życia.

Jednak „czarny protest” nie stał się ani końcem, ani nawet początkiem końca dla rządzących, ponieważ niemal od razu okazał się być głosem nie szerokiego grona, obejmującego zarówno zwolenników „kompromisu aborcyjnego” (przy czym nie wchodzę tu w ogóle w jego ocenę), jak i zwolenników niewielkiej lub daleko idącej liberalizacji przepisów, lecz jedynie swojego najradykalniejszego skrzydła.

Nagłośnienie zaś ich wypowiedzi i, co nie mniej ważne, upowszechnienie wizualnego przekazu grup aborcję traktujących już nie jako dramatyczny wybór, lecz ją afirmujących, rozbroiło potencjalną bombę.



Koalicja Europejska od początku stanęła przed dylematem, czy maksymalnie poszerzać swoją potencjalną bazę społeczną, w tym – światopoglądową, czy skupić się na walce o wyborcę z nowym i chyba nie do końca przewidzianym zagrożeniem, ugrupowaniem Roberta Biedronia. Nie przypadkiem Biedroń robi dziś dobrą minę do złej gry i dziękuje Donaldowi Tuskowi za to, że mówi „językiem Wiosny”, czyli de facto kradnie młodszemu koledze narrację i, co za tym idzie, elektorat. Jednak przyjęcie tej retoryki nie może nie mieć skutków ubocznych.



Praktycznie od początku przekonują się o tym politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy muszą, zasłużenie zresztą, świecić oczami a to za Pawła Rabieja czy Rafała Trzaskowskiego, a to za Katarzynę Lubnauer i innych, ścigających się z Biedroniem na radykalizm, polityków Nowoczesnej. Tyle tylko, że nie przypadkiem „Nowoczesna” wcześniej osłabła na tyle, że dla Platformy stała się już nie tyle „młodszą siostrą”, co źródłem politycznych przeszczepów, wreszcie zaś przystawką, bardzo zresztą skromną.



Dziś Katarzyna Lubnauer jako jedyna liderka Koalicji Europejskiej broni wystąpienia Leszka Jażdżewskiego na Uniwersytecie Warszawskim i nie jest to przypadek. Jaki jednak genialny plan stoi za narzuceniem silnym w grupie języka i agendy jej najsłabszego (nie licząc Zielonych) ogniwa?

Najwięcej tłumaczy nam scenka, którą, niesłusznie, przyćmiło faktycznie skandaliczne i na skandal jedynie obliczone wystąpienie Jażdżewskiego. To moment, gdy Tusk ignoruje chcącego podać mu rękę Grzegorza Schetynę, moment, którego kamery raczej nie miały uchwycić.



Stworzenie koalicji to bowiem sukces Schetyny, polityka wcześniej i, poza tym jednym zdarzeniem, nadal nieskutecznego, pozbawionego uroku i charyzmy. Wygrana koalicji byłaby sygnałem, że Tusk nie jest już potrzebny, a przynajmniej nie niezastąpiony; kto zaś chciałby się tak poczuć?



Jażdżewski, co na Twitterze przypomniał Paweł Wójcik, kilka miesięcy temu zapowiadał zorganizowanie na 3 maja stutysięcznej demonstracji przeciw wyprowadzeniu Polski z Unii. Ostatecznie zadowolił się najwyraźniej wyprowadzeniem katolickich wyborców z elektoratu KE.



Obrońcy naczelnego „Liberte!” zarzucają krytykom wyciąganie jego słów z kontekstu. Przypomina to trochę historię samego Tuska i jego nieśmiertelnej frazy „polskość to nienormalność”. Jej też wielokrotnie broniono jako fragmentu większej całości, zmieniającej jej wymowę.

Obrońcy ci liczą zapewne na to, że nikomu nie będzie się już chciało męczyć raz jeszcze z wypowiedzią Leszka Jażdżewskiego. Tymczasem całość tekstu to radykalny manifest obyczajowej lewicowej rewolucji, druzgocąca krytyka Kościoła i konserwatyzmu nie w jego obyczajowych upadkach, lecz jako całości.



„Poglądy Polaków na rolę Kościoła katolickiego, małżeństwa homoseksualne, legalizację aborcji ulegają radykalnej liberalizacji. (…) Każdy dzień rządów opresyjnej, konserwatywnej ideologii przybliża Polskę do obyczajowej rewolucji. To za dużo nie tylko dla PSL czy bardziej zachowawczej części Platformy, która czasem dużo mówi, lecz na ogół mało w tych sprawach robi, a nawet, jak sądzę, do bardziej od części swoich liderów konserwatywnego (obyczajowo) elektoratu SLD.



Dlatego faktycznie, nie ma co wyrywać z kontekstu jednego zdania o świniach, a wręcz przeciwnie – pokazywać całość jako pomysłu Jażdżewskiego na Polskę, a Tuska – na Schetynę.