Ludzie próbowali zbierać wyciekające paliwo. Doszło do tragedii

58 osób zginęło, a 40 zostało rannych w wyniku eksplozji cysterny z paliwem. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy na drodze prowadzącej do lotniska międzynarodowego w stolicy Nigru, Niamey.

Samochód ciężarowy przewożący paliwo wywrócił się na torach kolejowych. Wokół cysterny zgromadził się tłum. Ludzie próbowali zbierać wyciekające paliwo. W pewnej chwili doszło do wybuchu.



Na skutek eksplozji zniszczone zostały znajdujące się w pobliżu budynki, samochody i motocykle.



Władze Nigru próbują powstrzymać przemyt paliwa z sąsiedniej Nigerii. Podobne wypadki jak ten minionej nocy zdarzają się również w Nigerii, dla której eksport ropy stanowi główne źródło dochodu. Do eksplozji dochodzi, gdy ludzie próbują kraść paliwo z rurociągów.



To pierwszy w Nigrze wypadek cysterny o tak tragicznych skutkach.

