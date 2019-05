Arkadiusz Kraska na wolności. Przesiedział ponad 18 lat

Arkadiusz Kraska, skazany ponad 18 lat temu na dożywocie za podwójne morderstwo, wyszedł na wolność. Wykonanie kary wobec Kraski wstrzymał Sąd Najwyższy po złożeniu wniosku o jego uniewinnienie.

Arkadiusz Kraska został skazany za rzekomą mafijną egzekucję dwóch mężczyzn, Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał taki wyrok we wrześniu 1999 r., dwa lata później utrzymał go Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Jednak zdaniem prokuratury to nie on pociągał za spust.



Wniosek o wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku złożyli do SN obrońca skazanego i prokurator w kwietniu 2019 r. w związku z wniesionym miesiąc wcześniej innym wnioskiem prokuratora: o wznowienie postępowania i uniewinnienie skazanego od przypisanych mu czynów.



Według Sądu Najwyższego zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że w wyniku rozpoznania wniosku prokuratora dojdzie do uchylenia wyroków sądów I oraz II instancji, dlatego też wykonywanie kary nie powinno być do czasu tego rozpoznania kontynuowane.

